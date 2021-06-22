Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко написал письмо в УЕФА с просьбой отобрать у России два оставшихся матча Евро из-за увеличившегося числа заболевших коронавирусом.

«Обратился в УЕФА с просьбой перенести матчи Евро-2020 из Санкт-Петербурга в связи с новой волной коронавируса в России. Петербург – один из городов, принимающих Евро-2020 по футболу. На стадионе в городе должны пройти еще два матча.

При этом официальные сообщения российских властей, СМИ и статистика указывают на начало третьей волны пандемии в стране. В связи с этим с 17 июня в Петербурге введены новые ограничительные меры.

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Учитывая, что значительное ухудшение эпидемиологической обстановки в России представляет угрозу жизням болельщиков и участников чемпионата Евро-2020 по футболу, просьба рассмотреть вопрос о переносе матчей из Санкт-Петербурга в другие города», – написал Гончаренко в фейсбуке и прикрепиил фото письма.

В Санкт-Петербурге 23 июня должен состояться матч Швеция – Польша, а 2 июля – первый четвертьфинал.

Сборная России вылетела из турнира, заняв последнее место в группе B. Украина заняла третье место и все еще может пробиться в плей-офф.

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