Российские власти имеют право отказаться от оставшихся матчей чемпионата Европы в Петербурге. В городе выросло ежедневное число заразившихся коронавирусной инфекцией.
«Это вопрос для соответствующих местных или национальных органов власти», – приводит слова представителя пресс-службы УЕФА «Интерфакс».
- 22 июня прирост заразившихся ковидом в Петербурге составил 1065 человек (и 16 715 человек по стране), следует из данных оперативного штаба.
- В городе запланировано еще два матча: Швеция – Польша (23 июня) и четвертьфинал (2 июля).
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