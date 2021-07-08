На внеочередном собрании Российского футбольного союза принято решение расстаться с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Контракт Черчесова с национальной командой действовал до 30 декабря 2022 года.

Президент РФС Александр Дюков заявил, что это было совместное решение: «Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года».

Черчесов руководил сборной России с 2016 года. Под его началом команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018, где лишь в серии пенальти проиграла будущему вице-чемпиону сборной Хорватии, и уверенно отобралась на Евро-2020. Но на самом турнире Россия заняла последнее место в группе В.

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На Евро-2020 сборная Черчесова проиграла Бельгии (0:3), победила финнов (1:0) и уступила датчанам (1:4).

В квалификации ЧМ-2022 Россия попала в одну группу с Хорватией, Словакией, Кипром, Словенией и Мальтой.

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