IKEA представила стеклянную бутылку и назвала ее в честь Криштиану Роналду на фоне выходки португальца на пресс-конференции. Криш отодвинул бутылки с колой и уточнил, что пьет только воду.
В IKEA уже есть такая же бутылка с другим названием, KORKEN, но в компании утверждают, что версия CRISTIANO предназначена исключительно для воды. Стоимость сосуда – 1,99 долларов (145 рублей). Маркетинговый ход сделал канадский отдел IKEA, в России таких бутылок в продаже нет.
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- Поступок Роналду повлек ряд похожих случаев на пресс-конференциях Евро-2020. Мануэль Локателли повторил за Кришем, Андрей Ярмоленко попросил колу с ним связаться, а Станислав Черчесов открыл одну бутылку другой.
- Сообщалось, что из-за Роналду акции кока-колы упали на 4 млн долларов – это не так.
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