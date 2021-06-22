IKEA представила стеклянную бутылку и назвала ее в честь Криштиану Роналду на фоне выходки португальца на пресс-конференции. Криш отодвинул бутылки с колой и уточнил, что пьет только воду.

В IKEA уже есть такая же бутылка с другим названием, KORKEN, но в компании утверждают, что версия CRISTIANO предназначена исключительно для воды. Стоимость сосуда – 1,99 долларов (145 рублей). Маркетинговый ход сделал канадский отдел IKEA, в России таких бутылок в продаже нет.

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Поступок Роналду повлек ряд похожих случаев на пресс-конференциях Евро-2020. Мануэль Локателли повторил за Кришем, Андрей Ярмоленко попросил колу с ним связаться, а Станислав Черчесов открыл одну бутылку другой.

Сообщалось, что из-за Роналду акции кока-колы упали на 4 млн долларов – это не так.

Евро-2020 Роналду превратился в форварда при Моуринью. И стал великим 20/06/2021 В 11:04