Протесты против движения Black Lives Matter и расистские оскорбления в адрес игроков сборной Франции на стадионе «Ференц Пушкаш» затмили футбол. Еще раньше фанаты в Будапеште освистали игроков сборной Ирландии, которые встали на колено перед товарищеским матчем. Премьер-министр Виктор Орбан поддержал соотечественников и назвал поступок футболистов провокацией.

Даже ничья хозяев арены против действующих чемпионов мира не вызвала такого резонанса, как обезьяньи жесты в сторону Поля Погба и Н’Голо Канте. Другой скандал разразился из-за принятого парламентом закона о запрете пропаганды гомосексуализма. В ответ члены горсовета Мюнхена предложили перед матчем третьего тура группового этапа Евро-2020 между Германий и Венгрией осветить «Альянц Арену» цветами радужного флага в знак солидарности с ЛГБТ-сообществом. УЕФА отказал немцам, но споры о политике Орбана и поведении фанатов продолжаются.

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Перед решающей игрой чемпионата Европы венгры находятся в центре внимания. Одни считают их последним оплотом консервативных ценностей и образцом верности национальным традициям. Другие – правыми радикалами и неонацистами, олицетворением худшего в футболе. Истина где-то посередине: нетерпимость в последние годы действительно становится все более серьезной проблемой в Венгрии, но фанаты сборной – не единственные и не главные радикалы на родине Ференца Пушкаша.

Национализм в Венгрии процветает со времен вице-адмирала Миклоша Хорти, который правил страной с 1920 по 1944 годы. Он запретил партии политических противников, урезал избирательные права населения и постепенно внедрил авторитарный режим. Последний император Карл IV отстранился от управления государством после распада Австро-Венгрии. Хорти назначили регентом, но он не собирался передавать права ни бывшему правителю, ни новому монарху.

Еще в 1920-х он принял несколько законов против евреев, ограничил максимально возможный процент студентов семитского происхождения в университетах и сотрудников на административных должностях. Когда Гитлер пришел к власти в Германии, Хорти выступил одним из главных инициаторов заключения союза с Третьим рейхом. Венгрия присоединилась к странам «оси», участвовала в оккупации Закарпатской Украины и востока Словакии, контролировала часть захваченной Югославии.

В 1944-м Германия отчаянно пыталась получить новые ресурсы и рабочую силу. Нацисты пошли на радикальный ход и ввели в Венгрию войска. До этого они избегали явного вмешательства во внутреннюю политику Хорти, но в последний год Второй мировой венгерские евреи подверглись гонениям и геноциду. Предприятия за символические суммы продавали чистокровным венграм, а людей депортировали в Освенцим – большинство из 437 тысяч высланных погибли в газовых камерах. Под давлением западных политиков Хорти приостановил массовые репрессии. Тогда нацисты организовали государственный переворот и передали власть лидеру фашистской партии «Скрещенные стрелы» Ференцу Салаши.

Казнь Ференца Салаши Фото: Getty Images

Конечно, после освобождения Будапешта советскими войсками в начале 1945-го пронацистские движения в Венгрии затаились. Салаши и других руководителей «Скрещенных стрел» казнили, а Хорти с семьей уехал в Португалию и прожил еще 13 лет. Однако настроения населения не меняются по щелчку. Пережившие холокост венгерские евреи вспоминали, что их соседи поддерживали аресты и злорадствовали над трагедиями людей, с которыми еще недавно приветливо здоровались. Венгрия, как и другие союзники Германии, потерпела оглушительное поражение, но вопрос об отношении к представителям других национальностей не разрешился даже после войны.

67 лет спустя – в июне 2012-го – в венгерской деревне Чокако прошло торжественное открытие памятника адмиралу Хорти. Церемонию посетили около тысячи националистов. Иностранцы с трудом скрывали удивление: зачем ставить монумент в честь человека, которого весь остальной мир небезосновательно считает пособником нацистов?

Переживший холокост венгерский историк еврейского происхождения Рэндольф Брэм даже отказался от государственной награды из-за реабилитации Хорти со стороны властей. Так же поступил писатель и лауреат Нобелевской премии Эли Визель, который выдержал кошмарное заточение в Освенциме и Бухенвальде. В заявлении он назвал возрождение антисемитских настроений и замалчивание старых преступлений переписыванием истории.

Миклош Хорти приветствует Адольфа Гитлера Фото: Getty Images

Отголоски предрассудков регулярно проникают и в футбол. В августе 2012-го венгерские фанаты освистали гимн Израиля перед товарищеским матчем, а по ходу игры оскорбляли болельщиков соперника выкриками: «Грязные евреи!» Противники действующего правительства уверены, что такое негативное отношение поощряет премьер-министр Виктор Орбан, который бессменно занимает руководящий пост с 2010 года и проводит националистическую политику.

Одним из ключевых пунктов его программы стала борьба с притоком иммигрантов. «Если мы хотим, чтобы Венгрия оставалась Венгрией, а Европа – Европой, то нам нужны христианская Венгрия и христианская Европы, – выступил Орбан. – Вместо этого нам грозит превращение Европы в область со смешанным населением и без чувства идентичности». Премьер максимально ограничил возможности оказавшихся на территории страны беженцев и прославился как один из главных противников глобализации.

Жестче всего законы Хорти повлияли на жизнь цыган, которые регулярно подвергаются гонениям и нападкам со стороны милитаристских организаций. «Венгры чувствуют, что им нужно извиняться перед цыганами, хотя они в большинстве, – обозначил позицию Орбан. – Им неуютно в собственной стране». Самый неоднозначный эпизод произошел в городке Дьёндёспата, где с попустительства властей гражданские формирования два месяца контролировали жизнь цыган: обыскивали дома, патрулировали улицы с собаками и оружием, оскорбляли местных и принуждали детей обучаться отдельно от сверстников.

Несмотря на подобные ситуации, Орбан по-прежнему считает венгров главными жертвами европейских трендов последних лет и выстраивает политику вокруг противостояния с другими народами. Кроме того, министр ограничил полномочия парламента и ввел условия для журналистов – чтобы работать в медиа, теперь необходимо разделять идеалы властей и поддерживать государственный курс на сохранение венгерской национальной идентичности.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Фото: Getty Images

В июне 2020 года в Будапеште прошел марш против цыган, которых участники неонацистских группировок называли недоразвитыми. Проведенный годом раньше опрос организации Pew Research Center показал, что 61% венгров негативно относится к цыганам. Националистические настроения властей передаются гражданам, в том числе и фанатам. Спорт в Венгрии неотделим от обычной жизни и политики – особенно учитывая страстное отношение к футболу самого Орбана.

В детстве будущий премьер-министр занимался в академии клуба «Фельскут», а сейчас занимает должность его председателя. В заметках тренера того времени Орбан описывается как «быстрый и умный нападающий с хорошим пасом, ударом и большим потенциалом». Виктор занялся политикой, но остался страстным болельщиком. Первую поездку за границу в качестве премьер-министра он совершил на финал чемпионата мира еще в 1998-м. Орбан признавался, что иногда смотрит по шесть матчей в день.

Теперь продвижение футбола стало для него не только основным хобби, но и способом сплотить нацию, противопоставить ее потенциальным недоброжелателям и западным соседям, которые «прогнулись» под иммигрантов. Главная мечта Орбана – возродить великую венгерскую сборную, которая унаследовала бы принципы и идеалы легендарных Волшебных мадьяров 1950-х.

В последние годы национальная команда действительно вышла из тени и сенсационно заняла первое место в группе с Португалией на Евро-2016. К тому же при Орбане началось и завершилось строительство стадиона «Ференц Пушкаш» вместимостью 67 тысяч зрителей. Из-за пандемии коронавируса именно арена в Будапеште приняла Суперкубок УЕФА-2020, а также противостояния 1/8 Лиги чемпионов «Ман Сити» – «Боруссия Мёнхенгладбах» и «Ливерпуль» – «Лейпциг».

Марш венгерских фанатов Фото: Getty Images

С другой стороны, национализм плохо сочетается с современной гуманитарной повесткой. Связи венгерских фанатов с неонацистскими группировками портят впечатление от прогресса сборной. Самыми жесткими ультрас в Будапеште считаются участники «Карпатской бригады» – группировки под предводительством «Зеленых монстров», главного моба болельщиков «Ференцвароша». На чемпионате Европы пять лет назад их обвиняли в беспорядках и нацистских приветствиях в матчах против Австрии и Исландии. Теперь одетые в черное хулиганы снова привлекли внимание маршем с фальшфейерами по Будапешту.

«Карпатская бригада» представляет собой неонацистскую группировку, в которую входят участники различных ультраправых объединений, – говорится в материале немецкого издания Deutsche Welle. – В Венгрии доминируют хулиганские организации, которые не скрывают предубеждений против евреев, цыган и темнокожих». Социальный контекст Евро-2020 обострил националистические настроения фанатов. Теперь их марши проводятся не только против иммигрантов и других народов, но и против набравших популярность в западной Европе движений в поддержку сексуальных меньшинств и Black Lives Matter.

Многие эксперты не сомневаются, что настроения болельщиков сборной напрямую связаны с риторикой политических лидеров. В качестве подтверждения журналисты приводят цитаты из выступлений доверенного лица Орбана и одного из основателей правящей партии «Фидес» Жолта Байера: «Большинство цыган не приспособлены к соседству с другими народами. Они не приспособлены к жизни с другими людьми и ведут себя как животные. Им не нужно не понимать или принимать, а преследовать».

Фанаты сборной Венгрии Фото: Getty Images

Другой политик, один из лидеров представленной в парламенте националистической партии «Йоббик» Мартон Дёндёши утверждал , что «большое количество евреев в венгерском правительстве представляет угрозу для национальной безопасности». Хотя со времен Хорти прошло почти 100 лет, некоторые современные политики воспроизводят те же тезисы, что и их лояльные нацистскому режиму предшественники перед Второй мировой.

В насаждаемом Орбаном политическом дискурсе иностранцы и демократические государства представляют серьезную угрозу национальной идентичности. Неудивительно, что разделяющие его философию венгры оказались в эпицентре скандала сразу после начала Евро. Конфликты из-за отношения к сексуальным меньшинствам и представителям других рас за последние недели доказали, что футбол неотделим от политики. Трудно представить другую объединяющую силу, которая помогала бы чиновникам и ораторам настолько эффективно внедрять самые радикальные идеи.

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