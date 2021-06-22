УЕФА признал капитанскую повязку Мануэля Нойера в цветах радуги командным символом в поддержку разнообразия, а не политическим жестом. Однако теперь организация запрещает включать иллюминацию в радужных цветах на «Альянц Арене» в Мюнхене.

Члены городского совета Мюнхена выступили с предложением осветить «Альянц Арену» таким образом в поддержку ЛГБТ-сообщества Венгрии перед матчем стран на Евро. В Германии не согласны с законом против ЛГБТ, принятым венгерским правительством. 15 июня парламент Венгрии запретил обмен информацией, считающейся пропагандой гомосексуализма или небинарной гендерной идентичности, среди лиц моложе 18 лет.

Запрос мэра Мюнхена Дитера Райтера о радужной подсветке на арене был отклонен УЕФА. «Учитывая политический контекст этого запроса, а это было нацелено на решение венгерского парламента, УЕФА должен отклонить его», – гласит заявление организации. В УЕФА предложили подсветить стадион цветами радуги 28 июня – в Christopher Street Day. Это день, когда представители ЛГБТ проводят парад и фестиваль. Правда, что в эту дату стадион и так подсвечивают, о чем напомнил президент «Баварии» Герберт Хайнер.

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Дитер Райтер Фото: Getty Images

На такое решение позитивно отреагировала вторая сторона конфликта – министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто так откомментировал отказ мэру Мюнхена: «Слава богу, что в европейском футбольном руководстве все еще преобладает здравый смысл. Они не повелись на политическую провокацию. УЕФА принял правильное решение».

Но в Германии не успокоились, и с намерением поддержать ЛГБТ выступил ряд представителей Бундеслиги: «Вольфсбург», «Айнтрахт», «Кельн», «Аугсбург» и другие клубы объявили, что во время матча Германия – Венгрия их стадионы будут подсвечены цветами радуги.

В Мюнхене тоже не стали молчать. Мэр Райтер назвал предложение УЕФА перенести акцию на Christopher Street Day нелепым. Политик заявил, что его город все равно найдет способ выразить поддержку ЛГБТ-сообществу: у местной ратуши установят ЛГБТ-флаги, а ветряную установку возле стадиона и олимпийскую телевизионную вышку подсветят в радужных цветах. «Мы не позволим УЕФА помешать нам послать четкий сигнал Венгрии», – заявил Райтер.

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