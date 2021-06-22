Футболисты сборной Испании Серхио Бускетс и Коке вступили в конфликт с экс-игроком сборной Нидерландов Рафаэлем ван дер Вартом. Испанцы остались недовольны высказываниями бывшего футболиста «Реала».

«Сборная Испании ужасна. Надеюсь, мы с ними сыграем. В этой команде ничего нет. Все, что они делают, это переключаются с одной стороны на другую. У них даже нет игрока, который знает, как сделать последний пас», – заявил Ван дер Варт в эфире голландского ТВ после матча Испании с поляками.

«Мне грустно, что он хочет быть в центре внимания. Я мог легко сбить его с толку во всех матчах, в которых мы встречались, которые люди все еще помнят сегодня. Но я не буду вспоминать это, я больше его уважаю», – сказал Бускетс.

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Более эмоционально высказался полузащитник мадридского «Атлетико» Коке, который припомнил Рафаэлю финал ЧМ-2010.

«Ван дер Ваарт хотел минуту славы, и он ее получил. Я видел его в финале чемпионата мира, и здесь, на нашей тренировочной базе, у нас есть фотография гола Иньесты в ворота Нидерландов, а он рядом с ним. Надо уважать мнение людей, но мы запомним эти слова. Мы не собираемся вешать их в раздевалке, но сохраним в памяти на тот случай, если в конечном итоге сыграем против Нидерландов», – парировал Коке.

Испания провела два матча на Евро и оба свела вничью – со Швецией (0:0) и Польшей (1:1).

Следующая встреча состоится против Словакии, в случае потери очков испанцам грозит невыход из группы.

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