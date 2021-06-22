Полузащитник сборной России Роман Зобнин принес извинения за грубую ошибку в матче против Дании. После неточной передачи Зобнина голкиперу нападающий датчан Юссуф Поульсен беспрепятственно поразил ворота.

«Хочу принести извинения болельщикам, которые в нас верили на протяжении всего турнира. Мы чувствовали их поддержку и в Санкт-Петербурге, и даже в Копенгагене, куда не разрешили въехать российским поклонникам футбола. К сожалению, я совершил грубейшую ошибку, которая недопустима на таком уровне и в таком решающем матче крупного турнира. Полностью это осознаю. Готов принять на себя весь удар или, как сейчас говорят, хейт. Это не проблема. Как человек постараюсь остаться сильным и быстрее перевернуть негативные страницы в своей жизни. Ошибаются абсолютно все, причём не только в футболе. Нужно идти дальше и не оглядываться», – приводит слова Зобнина «Чемпионат».

Россия проиграла Дании со счетом 1:4, заняла последнее место в группе и завершила выступление на Евро-2020.

У датчан отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Меле. У России с пенальти забил Артем Дзюба.

Дания вышла в плей-офф со второго места, первой стала Бельгия, а третьими – финны, судьба которых пока не определена.

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