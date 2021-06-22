Хорватия и Шотландия могли покинуть чемпионат Европы, взявшись за руки. Но британцы с честью и достоинством подарили сопернику жизнь на Евро.

Голы: Каллум Макгрегор, 42 – Никола Влашич, 17; Лука Модрич, 62; Иван Перишич, 77

Евро-2020 Саутгейт признался, что по ошибке называл Санчо другим именем ЧАС НАЗАД

Лука Модрич и Иван Перишич, сборная Хорватии Фото: Getty Images

Самый интригующий матч дня полностью оправдал ожидания. Если от шотландцев примерно все ожидали такого выступления, то одно очко в двух турах от хорватов стало шоком. «Шахматные» реально подвисли над вылетом с Евро – позорный результат для команды, которая три года назад рубилась в финале ЧМ.

Задачу команде Златко Далича максимально осложнял соперник – сборная Шотландии славится характером и боевым духом. Так и получилось: британцы проиграли, но жестко потрепали фаворита. При счете 1:1 даже казалось, что кельты ближе к забитому, но все решил класс Луки Модрича. Суперветеран, как и Иван Перишич, оформил гол+пас и вытащил команду на второе место.

Шотландии явно не хватало класса, однако свое британцы брали настроем и желанием. Супер, что они все-таки отличились: официально на Евро-2020 не осталось ни одной команды без забитых мячей.

Хорваты влетели на второе место и ждут результатов группы Е: второе место оттуда и достанется «шахматным». А еще за хорватов забил Никола Влашич, который порадовал тактического ниндзю Eurosport Сурена Аванесьяна – он написал текст про крутость игрока ЦСКА.

Никола Влашич, сборная Хорватии Фото: Getty Images

Цифры матча:

Каллум Макгрегор – автор первого гола Шотландии на Евро-2020.

Фамилии всех пяти игроков, которые забивали за Шотландии на Евро, начинаются с «Мак»: Макклер, Макалистер, Макстэй и Маккойст.

Только два игрока в истории забивали и на Евро-2008, и на Евро-2020 – Модрич и Криштиану Роналду.

Лука забивал на трех подряд крупных турнирах: на Евро-2016, на ЧМ-2018 и на Евро-2020.

Модрич – самый молодой (22 года 273 дня, против Австрии в 2008 году) и самый возрастной (35 лет и 286 дней, сегодня против Шотландии) игрок сборной Хорватии, который забивал на Евро.

Голы: Рахим Стерлинг, 12

Рахим Стерлинг, Англия – Чехия Фото: Getty Images

К сожалению, матч Англии и Чехии получился ровно таким, как все ожидали. Благодаря поражению России обе команды за тур до конца обеспечили место в плей-офф и потеряли всякую мотивацию.

Зрители увидели невероятно скучную игру с одним голом Стерлинга. Кстати, кроме Рахима за хваленную команду «трех львов» не забивал никто. Зато Гарет Саутгейт снял с себя давление, наконец выпустив в основе Грилиша – Джек оправдал доверие, вырезал шикарный ассист и, возможно, отвоевал место в старте у Фила Фодена.

Во втором тайме суператака Англии не нанесла ни одного удара хотя бы в сторону ворот. Зато вновь не пропустила – еще никто на турнире не пробил Джордана Пикфорда.

Англия заняла первое место и осложнила себе жизнь – впереди у Гарета Саутгейта встреча с кем-то из группы смерти (Францией, Германией, Португалией или даже Венгрией).

Чехия опустилась на третье место – ее соперник станет известен только по окончании группового этапа.

Харри Кейн, Англия – Чехия Фото: Getty Images

Цифры матча:

Стерлинг – первый английский игрок с 2004-го, который забил два или более мячей на одном Евро. Тогда это удалось Уэйну Руни и Фрэнку Лэмпарду.

Только в третьем матче на Евро Харри Кейн оформил первый удар в створ.

Англия впервые с ЧМ-1966 отыграла групповой этап крупного турнира без пропущенных.

Англия – шестая команда, которая закончила групповой этап без пропущенных. Ранее это удавалось Италии (1980), Германии (1966), Польше (2016), Германии (2016) и Италии (2020).

Евро-2020 Модрич вытащил Хорватию в плей-офф 2 ЧАСА НАЗАД