Бельгия – один из главных фаворитов Евро-2020. Их ростер позволяет замахнуться на первую в истории победу на крупном турнире. Но в истории фламандцы остаются скромной сборной без гремящих успехов. Нынешний Евро – всего лишь шестой в их фабуле. Современная команда намного сильнее прошлых, лучшим результатом которых стал финал на форуме 1980 года.

Путь к финалу

К старту турнира УЕФА поправил его систему – на Евро-1980 впервые в истории сыграло восемь команд. До этого на мэйджорах после фильтрации отборочных игр выступало всего четыре сборные: УЕФА расширил число участников из-за множащегося интереса к турниру. Селекция на Евро проходила в семи отборочных группах: в финальную часть прошли победили мини-лиг + принимающая Италия. Хозяин турнира тоже впервые проходил в финальную часть без отбора. В группе Бельгия всего на балл объехала Австрию и забронировала билеты в Италию. Португалия, Шотландия и Норвегия вообще не смутили фламандцев.

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Бельгия на Евро-1980 Фото: Imago

Из-за выжимки в отборе группы на Евро получились опасными – играли только лучшие из лучших. Бельгия заглянула в компанию к Италии, Англии и Испании. Пассажиром оказалась Испания, набравшая одно очко, а итальянцы и англичане жестоко боролись с Бельгией. По правилам, первая команда улетала в финал, вторая – в матч за третье место.

Бельгии хватило четырех очков для вылазки в финал: тогда за победу начисляли два балла. «Красные дьяволы» обыграли Испанию (2:1) и выцепили по ничьей с Англией (1:1) и Италией (0:0). Итальянцы набрали столько же очков, но при равной разнице мячей остались вторыми из-за меньшего количества забитых. «Скуадра адзурра» выжала всего один гол за три матча. Не распечатали даже хилую Испанию: сыграли вничью, подарили ей единственное очко и выползли только в игру за третье место, где по пенальти проиграли Чехословакии. Англия отвалилась от конкурентов на один балл.

Главная звезда перед Евро

Бельгия привезла состав из игроков местного чемпионата. На тот момент страна не выглядела заряженной на футбол, поэтому звезды были только локальные. «До Евро-1980 мы были любителями. Мы стали теми, кто нанес футбольную Бельгию на карту мира» – вспоминал Жан-Мари Пфафф. Вратарь знает, о чем говорит: многие его партнеры совмещали футбольную карьеру с обычной работой. Сам Жан-Мари в начале карьеры впахивал на ткацкой фабрике. Он же являлся и главной звездой Бельгии.

Жан-Мари Пфафф на Евро-1980 Фото: Imago

26-летний вратарь выступал за «Беверен» и уже давно вызывался в сборную. В ней он появился еще в 21 год, но дебютировал в 23. Пфафф выделялся не только надежной игрой, но и задатками шоумена. Бельгиец временами исполнял на поле различные трюки, за что получил прозвище Арлекин. Но в историю он вошел как великий вратарь. Через два года после Евро он перешел в «Баварию», в которой отыграл шесть лет. Пфаффа встречали как сменщика мифического Зеппа Майера, и он отлично справился с ролью. В 1987 его даже признали лучшим вратарем мира.

На родине Жан-Мари стал иконой – первый известный на весь мир футболист. После завершения карьеры он год потренировал «Остенде» и сконцентрировался на медийной жизни. Выступал экспертом на телевидении, писал колонки в бельгийских и иностранных изданиях, а с 2003-го по ТВ крутили реалити-шоу «Пфаффы». В главной роли – вратарь и его семья.

Кто тренировал

Стеснительной командой руководил Ги Тис – открыватель бельгийского футбола. Карьера Тиса началась еще в 1939 году в «Беерсхоте». Он бегал в нападении и отметился в топовых «Брюгге» и «Стандарде». В сборной Тис провел всего два матча. Жизнь бельгийца срослась с национальной командой после завершения игровой карьеры. Его задачей стало развитие футбола в стране.

Тис возглавил сборную в 1976-м, после 20 сезонов тренерства в клубах, и посвятил команде 15 лет (с небольшим перерывом между 89-м и 90-м). Его признали лучшим бельгийским тренером ХХ века, и было за что. До его прихода команда валялась на обочине футбольного мира: пять раз играла на ЧМ (из них трижды – с 1930-го по 1938-й, когда на ивент заезжали по приглашению) и один раз на Евро. Ги привел команду к самым крутым результатам в истории. Финал Евро-1980 – до сих пор высшее достижение бельгийцев на континентальном первенстве. На ЧМ-1986 он отвел сборную к четвертому месту, но что круче – при нем команда перестала пропускать мировые первенства. Бельгийцы немного улучшили древний результат только на ЧМ в России – стали третьими.

Как прошел финал

Свежим бельгийцам противостояла одна из лучших сборных XX века. К 1980-му ФРГ дважды выигрывала ЧМ, один раз оступилась в финале и два раза была третьей; на Евро вышла в третий финал подряд (победа в 1972-м, поражение в 1976-м). За немцев выступали мировые звезды: Тони Шумахер, Карл-Хайнц Румменигге, Бернд Шустер, Манфред Кальц и др. Однако героем финала стал Хорст Хрубеш. 29-летний форвард «Гамбурга» вонзил два мяча и принес немцам вторую победу на чемпионатах Европы. «Я сыграл три матча без голов. Если бы тренер не выбрал меня на финал, я не спорил. Но он сделал правильный выбор. Очень хорошо помню свои голы», – вспоминал Хорст.

Финал Евро-1980 Фото: Imago

ФРГ выскочила вперед уже на 10-й минуте: Хрубеш грудью принял мяч около штрафной и вторым касанием прошил бельгийцев. Немцы ощущали преимущество и не нагнетали. Мощной команде нужно было включиться всего на несколько минут, чтобы повлиять на счет. Так произошло в конце игры после неожиданного пропущенного. На 75-й минуте бельгийцы получили право на пенальти: Франсуа ван дер Элст нарвался на подкат сзади в чужой штрафной. Рене Вандерейккен без проблем проткнул Тони Шумахера и вернул Бельгию в игру. Тогда немцы моментально включились. «Во втором тайме мы определенно увидели класс Бельгии, и они заслужили сравнять счет. Но доводить игру до дополнительного времени – слишком много для них», – рассказывал Хрубеш.

Немцы захватили преимущество и забили золотой мяч на 88-й минуте. Румменигге идеально подал с углового, Хрубеш взлетел в штрафной и вколотил под перекладину. Времени отыграться уже не оставалось, ФРГ стала двукратным чемпионом Европы. «В тот день было очень жарко, и я помню, как устал после игры. Трудно было даже поднять трофей. Мой второй гол влетел после углового. Как и все наши стандарты, он был подготовлен. Я высоко прыгнул, у меня не было проблем с точным ударом», – хвастался автор золотого дубля.

Кто стал звездой

В большей степени Евро стал трамплином для немцев: та команда остается самым молодым чемпионом Европы в истории – средний возраст 25 лет и 136 дней. Бельгийцы выделялись целостностью, а не отдельными исполнителями. Однако и среди них несколько игроков вырвалось за пределы домашнего чемпионата. Жан-Мари Пфафф уехал в «Баварию», Эрик Геретс – в «Милан», Рене Вандерейккен – в «Дженоа».

Ян Кулеманс в финале Евро-1980 Фото: Imago

Суперстаром стал игрок, оставшийся на родине. Атакующий полузащитник Ян Кулеманс громко заявил о себе на Евро-1980. В 17 лет он дебютировал в бельгийской лиге за «Льерс», отбегал за команду больше 100 игр и через четыре года переехал в «Брюгге». За «черно-синих» он провел свыше 400 матчей и стал легендой клуба. Остальной мир не мог видеть таланты Яна из бельгийского чемпионата. Специально для них Кулеманс устраивал представления в матчах за сборную. На ЧЕ-1980 он провел все матчи и забил один мяч – в первом туре англичанам. Ян капитанил в сборной с Евро-1984 и провел команду к четвертому месту на ЧМ-1986. На турнире Кулеманс исполнил пять результативных действий (3+2), а все голы оформил в плей-офф – настоящий лидер. В том числе он положил шедевр испанцам: грудью принял мяч в штрафной после паса через все поле и забил вторым касанием.

Яркий игрок был целью европейских топ-клубов. Ближе всего к приобретению «Отважного капитана» был «Милан». «Россонери» уже готовили место для бельгийца, но в последний момент Ян отказал – слишком любил страну, чтобы переезжать. Кулеманс вошел в символическую сборную Бельгии ХХ века. А Пеле в 2004 году включил его в список 125 величайших ныне живущих футболистов.

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