В последнем матче группы D сборная Хорватии обыграла Шотландию 3:1 и вышла в 1/8 чемпионата Европы.
У «шашечных» отличились голами Никола Влашич, Лука Модрич и Иван Перишич. Хозяева ответили лишь точным ударом Макгрегора.
Шедевр Луки Модрича
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