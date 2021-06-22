Опубликовано 22/06/2021 в 20:55 GMT | Обновлено 22/06/2021 в 20:57 GMT

В последнем матче группы D сборная Хорватии обыграла Шотландию 3:1 и вышла в 1/8 чемпионата Европы.

У «шашечных» отличились голами Никола Влашич, Лука Модрич и Иван Перишич. Хозяева ответили лишь точным ударом Макгрегора.

Шедевр Луки Модрича Фото: Getty Images

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Хорватия вышла в плей-офф со второго места с 4 очками. Вице-чемпионы мира обошли Чехию по дополнительным показателям.

Шотландия набрала 1 балл и завершила выступление на Евро.

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