Сборная Англии обыграла сборную Чехии в последнем матче группового этапа Евро-2020. Счет – 1:0. Единственный гол забил вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг с передачи полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша.

Стерлинг стал всего вторым игроком в истории сборной Англии, который забил оба первых гола команды на чемпионате Европы. До Рахима таким же достижением отметился Алан Ширер в 1996 году.

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Сборная Чехии провела первый матч без голов на Евро-2020. За победой англичан с трибун «Уэмбли» наблюдал принц Уильям.

По итогам третьего тура Евро-2020 сборная Англии заняла первое место в группе D с семью очками. В 1/8 турнира соперником Гарета Саутгейта станет команда со второго места в группе F.

Сборная Чехии вышла в плей-офф с третьей позиции.

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