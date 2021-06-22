Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признался, что долгое время неправильно обращался к полузащитнику Джейдону Санчо. По словам журналиста Goal Ронана Мёрфи, Саутгейт только перед игрой с Чехией узнал, что имя Санчо на самом деле не Джейсон.

«Забавно, я все время называл его Джейсоном. Я говорил что-то вроде «Джейсон, садись на трибуны», «не нужно разминаться, Джейсон», и тому подобное. Он никогда не жаловался. Было легко сделать такую ошибку. В моем доме нет BT (спортивного телеканала), потому что подписка на канал с кинофильмами весьма дорогая. Я сам не смотрю много кино, но моей жене нравится этот Адам Драйвер. Не понимаю, что в нем такого», – приводит слова Саутгейта Мёрфи в твиттере

Журналист добавил, что это явно шутка от тренера сборной, но, по его словам, о многом говорит тот факт, что люди в это верят.

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Сборная Англии обыграла Хорватию (1:0) и Чехию (1:0), сыграла вничью с Шотландией (0:0), в результате выйдя в 1/8 финала с первого места.

Гарет Саутгейт работает в сборной Англии с 2016 года.

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