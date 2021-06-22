Сборная Хорватии в последнем матче обыграла шотландцев и запрыгнула на уходящий поезд в плей-офф. Не самое убедительное выступление серебряного призера ЧМ в России, хотя и логичное. Прошлые лидеры постарели и уже не могут стабильно выдавать футбол прежнего уровня, а молодое поколение особо не блещет и уступает предыдущему. За три года в команде так и не появилось достойной смены для Модрича, Ракитича, Перишича, как нет и форварда, способного вытеснить не самого забивного Ребича. Зато в обороне зажглась звезда Йошко Гвардиола – универсального защитника, которым восхищаются Марсело Бьельса и Юлиан Нагельсманн.

«Я начинал левым защитником, но тренеры настаивали, что в центре от меня будет даже больше пользы. Сначала мне это не нравилось, но я привык и сейчас это моя любимая позиция на поле. Хотя при необходимости я снова могу вернуться на фланг или сыграть опорного полузащитника», – так свой универсализм комментировал сам Йошко еще несколько лет назад. Он оказался прав: менять позиции ему приходится часто. В Загребе его рассматривали как центрального, однако из-за травм и дисквалификаций партнеров, большую часть матчей он сыграл именно слева.

В сборной ситуация повторилась. На Евро Гвардиол ехал в роли сменщика Ловрена, Виды и Цара. Все же доверить 19-летнему защитнику место в старте – огромный риск. Далич подчеркивал: он знает об универсализме парня и ценит это, но слева есть Баришич (основной выбор) и Брадарич (чемпион Франции в составе «Лилля»). Все изменила игра с Бельгией.

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6 июня хорваты проводили заключительный товарищеский матч в рамках подготовки к Евро. Состав на бельгийцев был максимально боевой, никаких экспериментов тренер себе не позволил. Слева Мертенса и Кастаня сдерживал Баришич, но в перерыве он попросил замену, почувствовав дискомфорт в спине. Брадарича тоже не оказалось в заявке, и потому на второй тайм вышел Гвардиол. Молодой защитник идеально встроился в оборонительную систему Далича, не позволил ничего создать звездному нападению бельгийцев и помог команде больше не пропустить. Против англичан он уже выйдет в старте, а с чехами и шотландцами и вовсе окажется одним из лучших на поле.

«Знаете, за эти годы через наш клуб прошло много игроков, которым суждено было стать великими. За исключением, может быть, Ковачича, не было никого, где это было более очевидно, чем с Йошко. Даже Модричу пришлось сначала уйти в аренду, чтобы заслужить свой шанс», – вспоминал тренер «Динамо» Зоран Мамич.

Гвардиола в команде называют Маленьким Пепом – очевидно, из-за схожести фамилии с тренером «Сити», но на деле шутливое прозвище куда точнее описывает игру хорвата. Не самые выдающиеся габариты (185 см для центрального защитника, все же, редкое явление) Йошко компенсирует футбольным интеллектом. Он читает эпизоды и заранее занимает верную позицию, не выбрасывается на соперника, а выжидает подходящий момент для отбора, из-за чего практически непроходим один в один. Не менее полезен он и в атаке. Благодаря хорошей технике Гвардиол способен и сам протащить мяч вперед, и выдать точную обостряющую передачу вперед на партнеров.

«Мой кумир – Лео Месси. Мне нравилось в детстве наблюдать за ним и пытаться повторить какие-то штуки. Если же говорить о защитниках, которым я подражаю, то это Серхио Рамос и Вирджил Ван Дейк».

Универсализм и атакующие навыки Йошко привлекли внимание адептов тотального футбола – Марсело Бьельсу и Юлиана Нагельсманна. Марсело извел руководство «Лидса» требованиями привести ему хорвата, и у них почти это получилось.

«Бьельса лично и люди из клуба постоянно названивали. Это было так удивительно, что такой великий тренер заинтересован во мне. Летом я приехал туда, и мне включили огромную презентацию с разбором моих атакующих и защитных действий. Я был настолько впечатлен, что сразу решил, что перехожу в «Лидс»… но потом я побывал в «Лейпциге», где меня тоже ждали».

Марсело Бьелса за работой Фото: Eurosport

Йошко взял время на размышление и решил, что ехать в АПЛ ему рано: побоялся, что слишком интенсивный футбол и плотный график на данном этапе пагубно отразятся на карьере. К тому же сказались прекрасные отношения между «Лейпцигом» и «Ливерпулем» (переход Кейта, договоренность о трансфере Конате, переговоры по Вернеру) – любимым клубом Гвардиола.

«Мой отец их фанат. Он же привил любовь к клубу и мне. Я буквально вырос на их играх, и когда сам серьезно начал заниматься футболом, то поставил себе цель – перейти однажды в «Ливерпуль».

В Германию Йошко зазывал лично Нагельсманн, и когда сам тренер уже подписал контракт с «Баварией», одно из первых пожеланий тренера было попытаться перехватить хорвата у бывшего клуба. В «Лейпциге» ответили отказом, поскольку видят в защитнике замену Конате. За 19-летнего игрока «быки» не побоялись выложить 16 миллионов евро, а с учетом бонусов сумма может вырасти и до 20 миллионов. В клубе умеют считать деньги и вкладывать их в правильных людей. Никто не сомневается, что через пару сезонов Гвардиол уедет в топ-клуб за сумму в три, а то и в четыре раза больше, чем на него потратили. Успешное выступление на Евро лишь подтверждает верность этого решения.

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