Во втором тайме матча против Чехии сборная Англии не нанесла ни одного удара. В обычных условиях это считалось бы провалом, но Евро-2020 все изменил. Последняя групповая игра на турнире значила для Гарета Саутгейта чуть больше, чем одну неприятную цифру. Причина – новый и удачный подбор игроков, который может раскрыть команду в плей-офф.

Система Саутгейта – это одно сплошное смещение вглубь. Стягиваться на свою половину коуч англичан требует почти от каждого игрока. Деклан Райс отскакивает в первую линию, вслед за ним опускается Мэйсон Маунт, потом – Харри Кейн. Такой концепт был выдуман для более уверенного выхода из обороны, а еще для создания зон под рывки в финальную треть.

В матче с Чехией Саутгейт освежил пул игроков, ответственных за опускания. С одной стороны, подтолкнул коронавирус: Маунту пришлось изолироваться после контакта с Билли Гилмором, у которого обнаружили главную болячку 2021-го. С другой, Гарет и сам хотел ротировать состав (так место Фила Фодена занял Букайо Сака).

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Последняя игра в группе намекнула: новый старт англичан лучше подходит системе Саутгейта. Дело даже не в том, что Джек Грилиш выкинул ассист в первом же матче в основе на Евро. Причины глобальнее.

Модель Саутгейта требует от атакующих полузащитников строгого набора качеств. Главное – ориентироваться в сжатых пространствах, в которые игрок точно попадет после смещения в среднюю линию. Маунт и Фоден дают другие характеристики. Они совсем не просели по цифрам, просто Мэйсону комфортнее искать зоны в финальной трети, а Филу – открываться один-в-один на фланге.

Грилиш и Сака подарили Англии более подходящие навыки. Лидер «Астон Виллы» успевал и к центральной линии, и в продвинутые зоны, а еще спровоцировал соперников на три нарушения правил и ни разу не потерял мяч. Янгстер из «Арсенала» выдал космические восемь обводок (пять успешных), причем они пригодились как на своей половине, так и у чужой штрафной. За яркий перфоманс на «Уэмбли» молодому вингеру выписали приз MVP матча.

Умелая игра Грилиша и Сака тут же запустила позитивную волну в медиа. «Джек и Букайо отлично находили пространство. Восхитительно иметь рядом таких игроков, которые могут создавать голы», – отметил после матча Рахим Стерлинг. Последнее предложение звучит максимально убедительно: именно Грилиш выдал ассист на единственный гол вингера «Сити». «Сака произвел отличное впечатление. Он любит обводить соперников, видит поле, умеет ускоряться. Думаю, он придает сборной то, чего она так давно искала», – выделил эксперт BBC Крис Уоддл.

Правда, главный челлендж ждет сборную Англии уже в плей-офф. Команда Саутгейта сыграет со сборной, которая займет второе место в группе F. Скорее всего, эта роль отойдет Германии или Португалии. Решится ли английский коуч на сохранение старта перед столь важной игрой, непонятно.

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