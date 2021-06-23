23 июня на Евро-2020 завершается групповой этап: состоятся решающие матчи групп E и F. Все начнется с разогрева (выйдет ли в плей-офф Испания?) и закончится рубкой в группе смерти. Ради сохранения спортивного принципа матчи пройдут одновременно – здесь вам помогут онлайны на Eurosport!

23 июня, расписание дня на Евро

(по московскому времени)

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