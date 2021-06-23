Всего за девять дней история с Кристианом Эриксеном прошла путь от спасения жизни в прямом эфире в окружении рыдающих датчан до прагматичных рассуждений вроде – где продолжит карьеру хав «Интера». Это значит, что за жизнь Эриксена можно больше не переживать.

Для тех, кто забыл, краткое содержание предыдущих серий: капитан сборной Дании потерял сознание во время матча против Финляндии. Бригада медиков использовала дефибриллятор, чтобы спасти Кристиана. Эриксен пришел в себя на поле, но его все равно госпитализировали. Обследование выявило необходимость в импланте – кардиовертере-дефибрилляторе (ИКД). 18 июня после успешной операции Кристиана выписали из клиники.

Кристиан Эриксен, Дания, Евро-2020 Фото: Getty Images

Евро-2020 Эриксен вышел из больницы и поддержит Данию в матче с Россией 18/06/2021 В 16:48

Чтобы разобраться в проблеме, Eurosport.ru поговорил с врачом-кардиологом, аритмологом Тамазом Гаглошвили, который ведет в инстаграме «Блог кардиолога»

Какой диагноз поставили Кристиану?

Датская федерация футбола, врачи и семья датчанина не раскрывают официальный диагноз. По данным Gazzetta dello Sport , это был миокардит – воспаление сердечной мышцы. В 70% случаев он течет бессимптомно: максимум – слабые ноющие боли за грудиной при физической нагрузке.

Чтобы заболеть инфекционным миокардитом, иногда достаточно перенести простуду на ногах. Другие варианты – системные патологии при тяжелых болезнях и наследственные заболевания. Тогда возникают аритмия, симптомы сердечной недостаточности: одышка, отеки нижних конечностей, фибрилляция – когда желудочки беспорядочно сокращаются, не гоняют кровь как следует, работа сердца становится неэффективной, и человек теряет сознание.

«Если брать кардиологическую практику, миокардит – диагноз-исключение. Смотря на все это [ситуацию с Эриксеном – прим. Eurosport.ru], я понимаю, что ему поставили миокардит как диагноз-исключение. По-русски говоря, не нашли другого обоснования для того, чтобы можно было подкрепить его состояние – фибрилляцию желудочков в 29 лет. Не нашли врожденных кардиомиопатий, которые могли спровоцировать угрожающую жизни аритмию, и поставили диагноз миокардит», – рассказал Eurosport.ru врач-кардиолог, аритмолог Тамаз Гаглошвили.

По мнению специалиста, если бы каждый миокардит проявлялся как у Эриксена, то население Земли весьма быстро сократилось бы: при миокардите фибрилляция желудочков встречается крайне редко, особенно в таком молодом возрасте. Для этого должна быть сопутствующая патология сердца, возраст 45 и выше, атеросклероз. «Если человека обследуют и не видят данных, почему все это произошло, есть два варианта: либо ставят миокардит, либо идиопатическую аритмию – аритмию с неизвестным генезом и началом», – объяснил Гаглошвили.

Вероятно, из-за этого футболист не разглашает официальный диагноз. Но миокардит нельзя исключать полностью, потому что никто не видел результатов анализов Эриксена и его медицинскую карту.

«Если рассуждать, из-за чего возник миокардит, то на первый план выходит только коронавирус. Потому что бывает и бессимптомное течение [коронавируса], но все равно об этом судить сложно, не видя анализов и медицинской карты человека. Есть специфические анализы, которые подтверждают миокардит – антитела к миокарду, УЗИ сердца, МРТ сердца. На основании этого нужно судить, был ли миокардит у человека. Возможно, там есть изменения и на МРТ, и на УЗИ, и по лабораторным анализам есть данные. Тогда да, это могло послужить возникновению такого вида аритмии. Но это если рассуждать не предметно. Возможно, был [миокардит], это не исключается», – считает доктор Гаглошвили.

После приступа инфекционного миокардита больной чаще всего полностью выздоравливает, но на сердце остается небольшой рубец. При неблагоприятном сценарии – когда нарушение работы желудочков сохраняется – в ход идет имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД).

Как работает кардиовертер-дефибриллятор?

Первые импланты попробовали на людях в конце 1950-х. Их придумал выдающийся изобретатель из США Уилсон Грэйтбатч. Мужчина трудился над устройством у себя в гараже годами и тестировал его на собаках. Главной проблемой были размеры – первые гаджеты оказались слишком большими и портились от влаги в организме.

Технология развивается до сих пор, и сейчас имплант – небольшое плоское устройство на батарейке с проводками-электродами. Взрослым прибор вживляют под местной анестезией. Небольшой разрез делают под ключицей и через подключичную вену под рентген-контролем вводят электрод внутрь сердца. Сам гаджет помещают под кожу в подключичной области. После операции за пациентом наблюдают один-два дня и выписывают. Через несколько лет батарейку меняют.

При этом устройство работает не постоянно: имплант активируется лишь во время аритмии, которой может и не быть. Но в нужный момент кардиовертер-дефибриллятор считывает сбои и бьет сердце небольшим разрядом тока, чтобы перезапустить его работу. Как раз это сделали врачи на «Паркен Арене»: одним разрядом дефибриллятора вернули сердцу Эриксена нормальный ритм, и Кристиан пришел в себя.

Датчане закрывают врачей, реанимирующих Эриксена Фото: Getty Images

«На самом деле, датские медики огромные молодцы, потому что не то что каждая минута – каждая секунда была на вес золота: если вовремя не нанести разряд, то с каждой минутой эффективность дефибрилляции падает на 30%», – объяснил доктор Гаглошвили.

У кого из спортсменов есть кардиовертер-дефибриллятор?

10 декабря 2019 года во время матча «Аякса» и «Валенсии» Дэйли Блинд почувствовал сильное головокружение и ушел с поля. Врачи диагностировали миокардит, вживили кардиовертер-дефибриллятор, и Блинд возобновил карьеру как ни в чем не бывало. Единственная проблема возникла во время товарищеского матча «Аякса» и «Герты» в августе 2020-го: Дэйли с криком упал на поле и схватился за грудь. Оказалось, что разряд стимулятора сбил ему дыхание. Аппарат перенастроили, и Дэйли спокойно продолжил играть: в сезоне-2020/21 он проводил на поле в среднем 85 минут в 23 матчах.

Но разница между Блиндом и Эриксеном в том, что Дэйли не терял сознание на поле, и его не реанимировали. Истоки его миокардита, очевидно, понятны медикам, в отличие от случая с Кристианом.

В 2007-м Шон Прёнти из клуба высшей лиги Ирландии «Дрогеда Юнайтед» во время медосмотра получил диагноз гипертрофированная кардиомиопатия – его сердце работало всего на 30%. В течение трех лет после диагноза Шон перенес три остановки сердца, завершил карьеру и получил под кожу дефибриллятор. С 2011-го по 2014-й аппарат включался шесть раз.

Сэр Алекс Фергюсон Фото: Getty Images

Среди других спортсменов, которым вживили имплант, – бывший хоккеист «Финикса» и «Виннипега» Бретт Маклин. В 2012-м он перенес инфаркт, вживил устройство и закончил с хоккеем. В 2002-м Алекс Фергюсон тоже получил кардиовертер-дефибриллятор из-за проблем с сердцем: во время занятия в тренажерке сэр заметил скачки пульса. Диагноз – фибрилляция. Лечение током не помогло, пришлось ставить имплант. В 2010-м аппарат заменили на новый. Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен перенес сердечный приступ в 31 год, когда играл за «Копенгаген»: в результате завершил карьеру и тоже вооружился электрошокером для сердца.

Какие перспективы у Эриксена?

Сейчас у Кристиана действует контракт с «Интером» до 30 июня 2024-го. Через месяц датчанин пройдет обследование в клубе, которое и определит его будущее.

Тамаз Гаглошвили считает, что вероятность рецидива слишком высока для возобновления карьеры. Возвращение к прежнему образу жизни и старой нагрузке могут привести к осложнениям и ухудшению состояния.

«Вряд ли существуют какие-либо рандомизированные и доказательные исследования, когда брали спортсменов с кардиовертером-дефибриллятором и смотрели, как они проводят карьеру и как работает сердце на таких нагрузках. Банальный толчок в грудь локтем или [удар] бутсой в район солнечного сплетения может спровоцировать эту аритмию. А для человека, у которого она уже была и у которого [вживлен] ИКД, все равно риски огромные. Кардиовертер-дефибриллятор – это не панацея и не 100-процентная защита. Да, это хороший метод, это сторож: когда возникает аритмия, он дает разряд, человека реанимирует. Но в этом тоже мало чего хорошего», – считает доктор Гаглошвили.

Кристиан Эриксен, «Интер» Фото: Getty Images

Даже если Эриксен вернется на поле, после установки кардиовертера-дефибриллятора Кристиан не сможет выступать в Серии А. В Италии действует протокол COCIS (Кардиологический организационный комитет в спорте), который запрещает заниматься контактными видами с вживленным дефибриллятором. После смерти Давиде Астори в 2018-м правила соблюдаются особенно строго. Но в АПЛ и Эредивизи, где играет Блинд, к стимуляторам относятся лояльно.

«В Италии больше здравого смысла. Если бы лично меня [спросили], то я бы сказал, что нет, [возобновлять карьеру не стоит,] потому что риски всегда будут выше – риски рецидива фибрилляции желудочков. Думаю, должен быть консилиум из многих врачей, чтобы взвешенно все решить, выпускать его дальше в спортивную карьеру или нет. Еще раз повторю: риски огромные», – резюмировал Тамаз Гаглошвили.

До страшной ситуации во время матча Дания – Финляндия Эриксеном интересовались клубы Англии и Франции. В феврале журналист Sky Sport, The Guardian и CBS Фабрицио Романо сообщил, что датчанина хотели приобрести «Тоттенхэм» и «Лестер». А в конце 2020-го Кристиана звал «ПСЖ».

В любом случае, в первой половине сезона-2021/22 Эриксен вряд ли сыграет: восстановление после миокардита потребует примерно полгода, и, если все будет хорошо, датчанин займется набором формы в новом клубе. Если вообще захочет продолжать.

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