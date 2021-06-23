Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал выступление сборной России на Евро-2020 и оценил слова капитана команды Артема Дзюбы.

«Мы определились с результатами и итогами. Осталось определиться с главным тренером. Кого бы я хотел видеть главным тренером? Не хочу говорить об этом. Надо, чтобы прошло время. Не надо становится в ряд с теми, кто говорит не столько о деле, сколько о Черчесове. Сейчас надо всем успокоиться.

Приятного конечно мало. Но я порадовался за датчан. После всего случившегося с Эриксеном им удалось выйти из группы, сплотить вокруг себя народ. Вы посмотрите, команда у них сплотилась. А у нас тренер доволен, как команда играла. Какой же нужен тогда результат, чтобы быть командой недовольным? Непонятно.

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А капитан? Как можно говорить о жопе? Это трагедия. Мне однажды сказали: «Но Дзюба же наш Лукаку». На что я ответил: «Наверное, да, только без первых двух букв». Обидно, что у нас были возможности подготовиться к этому чемпионату Европы, мы имели хороший карт-бланш. Чемпионат у нас по напряженности не сравнимый с АПЛ и другими чемпионатами. А мы толком не подготовились. Опять же, это вопрос подготовки», – цитирует Бышовца Metaratings.ru

Россия набрала три очка в трех матчах и заняла последнее место в группе.

После поражения от Дании (1:4) Дзюба сказал: «Любим себе приключения на жопу, поэтому сегодня обкакались».

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