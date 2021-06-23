Главный тренер сборной Венгрии – Марко Росси. Игрок, которого сопровождали скандалы, и тренер с серьезными амбициями. Лучший игрок в FIFA 97 и третий тренер-иностранец в истории сборной Венгрии.

Карьера игрока

Футбольная жизнь Марко Росси начиналась в системе клуба «Луккезе». С 1995 года он выступал за основной состав команды, игравший в Серии В. В 1998 перешел в «Салернинату», в составе которой дебютировал в Серии А, и провел за нее 45 матчей, отметившись тремя голами. В 2000 году Росси стал игроком «Фиорентины», где отыграл два сезона. В январе 2002-го Марко настоял на расторжении контракта с «фиалками» и перешел в «Комо». Без скандала не обошлось: Болельщики «Фиорентины» возненавидели Марко за переход в стан принципиального соперника.

Евро-2020 Рубка в группе смерти, шанс Испании. Программа дня на Евро-2020 4 ЧАСА НАЗАД

Марко Росси в составе «Фиорентины» Фото: Getty Images

Летом 2003 года Марко Росси был арендован «Дженоа». Он провел 38 матчей и забил шесть мячей за сезон. Универсальный плеймейкер, которого использовали на самых проблемных участках поля – Марко сразу заинтересовал руководство «Дженоа». Росси выкупят, и он станет знаменитым капитаном итальянского клуба, проведя в команде больше десяти лет.

Лучший игрок в футбольном симуляторе FIFA 97

Марко Росси был признан лучшим футболистом во вселенной игр FIFA 97. Его рейтинг – 98. Каждый уважающий себя игрок хотел заполучить карточку с Росси. Плеймейкер-универсал экстра-класса с довольно высокими статистиками, хорошей скоростью и невероятно точным пасом. Что еще нужно для того, чтобы усилить любую виртуальную команду?

Как попал в Венгрию?

Тренерский путь Марко Росси начался в мексиканской «Америке». Там он познакомился с Марсело Бьельсой и многому у него научился. Например, очень въедливой подготовке к каждому матчу.

Марко Росси (Венгрия) Фото: Getty Images

Однажды Росси поехал в Будапешт к своему другу, ресторатору Джузеппе Джамбертоне, и тот посоветовал ему остаться в Венгрии, ведь трудно придумать место лучше. В Италии высочайшая конкуренция, и начинающему тренеру будет очень трудно. А учитывая все скандалы, в которые Росси попадал, будучи игроком, ему будет в несколько раз тяжелее освоиться на новом месте. Удивительно, но Росси согласился с другом.

Там же Марко случайно пересекся со спортивным директором «Гонведа» Фабио Корделлой. Росси представили владельцу клуба и предложили ему должность главного тренера команды. В 2017-м «Гонвед» Марко Росси стал чемпионом, а еще через год тренера позвали в сборную – и он с радостью согласился.

Как семья отнеслась к переезду?

Жена Марко Росси Мариэлла поддерживает мужа во всех начинаниях. Она была рада переезду, ведь Марко наконец получил возможность показать себя в качестве главного тренера. Мариэлла признается, что футбол занимает огромное место в ее жизни. Она постоянно разговаривает с мужем о тактике и футболистах, а в ответственных матчах нередко поддерживает команду соперника – все, чтобы мотивировать Марко и настроить на победу. Мариэлле нравится в Венгрии, она уважает культуру и менталитет страны. Дети Росси также поддерживают отца и называют Будапешт своим вторым домом.

Любовь к Венгрии

После назначения на пост главного тренера сборной Росси написал в социальных сетях трогательное письмо уже умершему дедушке:

«Тебя давно нет, но, думаю, ты бы гордился внуком, который стал тренером сборной Венгрии. Той самой Золотой команды, в которой играл Пушкаш, про которого ты мне рассказывал. У меня в жизни начинается новое большое приключение – и если оно начнется хорошо, я знаю, кому ему посвящу».

Марко проникся уважением к венгерской культуре, хотя его не сразу приняли болельщики. Росси – лишь третий тренер-иностранец на посту тренера сборной. Поэтому к его назначению отнеслись скептически. Чужаки редко добивались успеха с национальной командой.

Марко Росси Фото: Getty Images

Но в Венгрии Марко совершенно не чувствовал себя чужаком. Тренер пообещал выучить язык и даже перевел и заучил гимн сборной Венгрии. Он вдохновенно поет его перед матчами, за что регулярно порицается итальянскими медиа. Но, похоже, любовь Росси к Венгрии искренна, и тренер действительно занимается тем, что ему по душе.

Чего добилась Венгрия при Росси?

Нельзя сказать, что под его руководством мадьяры показывали что-то сверхъестественное, однако чудо сотворили – пробились в финальную стадию чемпионата Европы-2020 с четвертого места. Чего только стоит матч с командой Исландии! 57-летний Марко Росси не только раскручивает сборную не чужой для него Венгрии, но и зарабатывает репутацию. Болельщики в восторге от своего тренера, и полные трибуны «Пушкаш-Арены» нередко скандируют его имя.

Евро-2020 У Венгрии самые дикие фанаты. Их считают неонацистами 4 ЧАСА НАЗАД