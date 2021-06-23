Телеведущий Иван Ургант в передаче «Вечерний Ургант» высмеял провал сборной России по футболу на Евро-2020. Россияне набрали всего 3 очка, победив финнов но счетом 1:0 во втором туре группового этапа. В третьем матче Россия с разгромным счетом проиграла Дании (1:4), заняв последнее место в группе В.

Ведущий пошутил, сказав, что редакция его шоу не ожидала такого результата, поэтому не подготовила сценария на этот случай. «Ну, потому что, а чего, никогда не проигрывали, почему сегодня вдруг?»

Ургант зачитал речь, которая якобы была заготовлена на случай победы сборной: «Ура, надо же, молодцы! Никто не верил, а они взяли и сделали. Потрясающе! Отыграться со счета 0:7! Сборная Дании на последних секундах, восхищаясь игрой нашей сборной, забивает гол в свои ворота, а благодарные жители Копенгагена несут Станислава Черчесова в отель».

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С иронией он заметил, что Россия проиграла по вине Дании. «Да, мы пропустили четыре гола, забили один, но наш – самый красивый, с пенальти», – заключил ведущий.

Также Ургант пошутил о капитане сборной Артеме Дзюбе: датчане якобы реконструировали памятник Русалочке в Копенгагене и назвали его «Дзюбалочка».

Первое место в группе В заняла Бельгия, набравшая девять очков.

У Дании, Финляндии и России по 3 очка, но по дополнительным показателям второе место досталось Дании.

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