Нет ничего более постоянного на чемпионатах Европы, чем неудачи сборной России и прическа Марека Гамшика. Капитан сборной Словакии уже более 10 лет не изменяет своему образу – изредка меняется лишь длина и густота ирокеза. Кажется, будто он находится на голове у Марека всю жизнь, но это не так.

В 2009-м Гамшик был далек от идеи нарастить высоко стоящие волосы. Он то стригся налысо, то бегал взъерошенным. «Мне всегда нравился высокий чуб. Такую прическу легко держать в порядке – нужно всего лишь немного геля», – рассказывал Марек в своей книге «Marekiaro».

Марек Гамшик в «Наполи», 2009 год Фото: Getty Images

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Идея сделать ирокез пришла к игроку спонтанно, и она не связана с тяжелой музыкой и панк-рок-культурой. К такому имиджу Гамшика подтолкнул его неаполитанский барбер Рино. Тот предложил сделать прическу выразительнее и еще более запоминающейся: заострить чуб и сбрить волосы по бокам – так получился высокий ирокез. «Он сразу начал приносить мне удачу», – заявил Гамшик.

«У меня особые отношения с волосами. В молодости в Словакии я всегда стригся коротко. Мама говорила, что у меня непослушные волосы, а когда они отрастают, я похож на дикаря. Я был скромным парнем, а еще очень послушным – всегда делал то, что говорят родители. Но как-то посмотрел в зеркало и понял, что банальная стрижка мне совсем не нравится. Решил немного отпустить волосы и стал похож на взъерошенное животное.

Начал следить за прической, когда пришло время гулять с девушками. После приезда в Италию даже был блондином. Потом появился чуб с гелем – благодаря моей невесте Мартине», – говорит Марек.

Марек Гамшик Фото: Getty Images

С годами ирокез и Гамшик стали единым целым, и все же однажды они расстались. В сезоне-2011/12 «Наполи» выиграл Кубок Италии, а Гамшик, как и обещал партнерам в случае победы, полностью сбрил растительность на голове. Помог ему в этом известный по выступлениям за «Наполи», «ПСЖ» и сборную Аргентины Эсекиэль Лавесси.

С годами ирокез Гамшика становится все короче, и на Евро-2020 он приехал с прической вполовину меньше той, что была в эпоху его выступлений за «Наполи». Но она по-прежнему приносит ему удачу: в первом туре группового этапа капитан забил один из двух мячей в ворота поляков, который может очень сильно помочь команде выйти в плей-офф.

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