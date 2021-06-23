Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил о зависимости сборной Португалии от форварда Криштиану Роналду. Также тренер обозначил задачи для своей команды перед очным матчем группового этапа Евро-2020.

«Португальцы очень сильно надеются на Криштиану Роналду и его голы. В первых двух матчах он сделал очень много. Мы постараемся снизить его влияние на игру», – цитирует Дешама официальный сайт УЕФА

Роналду на Евро забил три мяча в двух играх.

Матч сборных Франции и Португалии состоится 23 июня в 22:00 по московскому времени.

В последний раз команды встречались в финале Евро-2016, где победу одержала сборная Португалии.

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