Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил о зависимости сборной Португалии от форварда Криштиану Роналду. Также тренер обозначил задачи для своей команды перед очным матчем группового этапа Евро-2020.
«Португальцы очень сильно надеются на Криштиану Роналду и его голы. В первых двух матчах он сделал очень много. Мы постараемся снизить его влияние на игру», – цитирует Дешама официальный сайт УЕФА.
- Роналду на Евро забил три мяча в двух играх.
- Матч сборных Франции и Португалии состоится 23 июня в 22:00 по московскому времени.
- В последний раз команды встречались в финале Евро-2016, где победу одержала сборная Португалии.
Трансферы
«Барса» готова отдать двух игроков за Роналду (As)
Евро-2020
IKEA выпустила бутылку для воды. Ее назвали в честь Роналду
Чемпионат Испании
Лапорта хочет купить Роналду в пару к Месси в «Барселону»