УЕФА в официальном твиттере Евро-2020 опубликовал фото своей эмблемы, окрашенной в цвета радуги. Таким жестом Совет европейского футбола поддержал ЛГБТК+ сообщество и поздравил с месяцем гордости.

Ранее члены городского совета Мюнхена выступили с предложением включить на стадионе «Альянц-Арена» подсветку в цветах радуги в преддверии матча заключительного третьего тура группового этапа Евро-2020 между Германией и Венгрией. Жест был бы связан с тем, что венгерский парламент принял жесткий закон, который запрещает обмен информацией, считающейся пропагандой гомосексуализма среди лиц моложе 18 лет. Впоследствии стало известно, что УЕФА выступает против акции в Мюнхене.

Активисты обвинили УЕФА в лицемерии и попросили объяснений по поводу запрета акции. Возможно, пост в твиттере организации и есть ответ на все интересующие вопросы.

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Матч Германия – Венгрия пройдет сегодня, 23 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00, Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.

«Ювентус» и «Барселона» в социальных сетях также поддержали акцию в поддержку ЛГБТК+ и окрасили свои эмблемы в радужные цвета.

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