Защитник сборной России Федор Кудряшов подвел итоги выступления национальной команды на чемпионате Европы по футболу.

«Для меня Евро был очень важным турниром во всех отношениях. Хотелось еще раз прочувствовать тот высочайший уровень футбола, который был на ЧМ. Это нам удалось, не получилось лишь показать достойный результат и выйти из группы. Получив повреждение перед матчем с Болгарией, я восстанавливался и продолжал подготовку, надеясь еще помочь команде на турнире. Благодарен тренерскому штабу, что верили в меня, готовили к важному матчу в Копенгагене.

Старался в этой игре действовать с полной самоотдачей, помогать более молодым партнерам. В сборной Дании собраны высококлассные игроки, мы знали об этом и затем убедились воочию. Мне кажется, что нашим молодым ребятам тоже нужно ориентироваться на развитие, не стесняться уезжать в хорошие зарубежные клубы, если появляется такая возможность. Говорю это потому, что за свою карьеру успел поиграть и в России, и за границей. И все же считаю, что у нас был шанс выйти из группы – до первого гола в наши ворота все складывалось неплохо. Жаль, что не получилось добиться положительного результата», – приводит слова Кудряшова Sport 24

Евро-2020 Жирков и Кузяев пока аут, Кудряшов вернулся в общую группу 13/06/2021 В 14:36

Россия проиграла Дании со счетом 1:4, заняла последнее место в группе и завершила выступление на Евро-2020.

У датчан отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Меле. У России с пенальти забил Артем Дзюба.

Дания вышла в плей-офф со второго места, первой стала Бельгия, а третьими – финны, судьба которых пока не определена.

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