Сборная Испании на стадионе «Ла Картуха» в Севилье обеспечила себе попадание в плей-офф.

В матче со Словакией испанцы заработали пенальти уже на 10-й минуте после сноса Коке в штрафной. К мячу подошел Альваро Мората. Форвард пробил в левый от себя угол, но голкипер Мартин Дубравка прыгнул туда же и отразил удар.

Но на 30-й Пабло Сарабия перехватил передачу на чужой трети, сделал пару шагов вперед и пробил в перекладину. Мяч взлетел над штрафной, и ослепленный солнцем Дубравка скинул отскок себе в ворота.

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В добавленное к первой половине время «Ла Фурия Роха» выжала угловой, Жерар Морено на подборе справа навесил от лицевой линии во вратарскую, а Эймерик Лапорт головой послал мяч в пустой верхний угол.

А на 56-й минуте Жорди Альба прострелил с левого фланга в центр, Сарабия открылся в штрафной и из-под Томаша Губочана расстрелял ворота с близкого расстояния. На 67-й Ферран Торрес забил четвертый мяч первым касанием после выхода на замену, а на 72-й Юрай Куцка срезал в свои и оформил второй автогол в матче.

5:0 – Испания вышла в 1/8 финала чемпионата Европы-2020 со второго места, Словакия с тремя очками вылетела с турнира из-за худшей разницы мячей среди всех третьих мест.

Испания впервые за 101 год существования национальной сборной не забила пять подряд пенальти. Ранее Серхио Рамос не реализовал два удара с точки со Швейцарией в Лиге наций УЕФА, затем Абель Руис не вонзил с 11-метровой отметки в товарняке с Литвой, а уже на Евро Жерар Морено промазал в матче с Польшей.

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