В матче третьего тура группового этапа Евро-2020 между Испанией и Словакией забит шестой автогол в турнире. Его автором стал вратарь словаков Мартин Дубравка.
После мощного удара Пабло Сарабии мяч попал в перекладину и взмыл высоко в воздух. В судорожной попытке поймать мяч и отвести угрозу словацкий голкипер скинул его в ворота.
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Пабло Сарабия
Фото: Getty Images
Мартин Дубравка
Фото: Getty Images
Автогол Дубравки
Фото: Getty Images
- Автогол Дубравки открыл счет в матче.
- Победа выводит и Словакию, и Испанию в 1/8 финала Евро-2020.
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