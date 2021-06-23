В матче третьего тура группового этапа Евро-2020 между Испанией и Словакией забит шестой автогол в турнире. Его автором стал вратарь словаков Мартин Дубравка.
После мощного удара Пабло Сарабии мяч попал в перекладину и взмыл высоко в воздух. В судорожной попытке поймать мяч и отвести угрозу словацкий голкипер скинул его в ворота.
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Пабло Сарабия

Фото: Getty Images

Мартин Дубравка

Фото: Getty Images

Автогол Дубравки

Фото: Getty Images

  • Автогол Дубравки открыл счет в матче.
  • Победа выводит и Словакию, и Испанию в 1/8 финала Евро-2020.
Автогол забил 6-й мяч и оторвался в гонке бомбардиров
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