В матче третьего тура группового этапа Евро-2020 между Испанией и Словакией забит шестой автогол в турнире. Его автором стал вратарь словаков Мартин Дубравка.

После мощного удара Пабло Сарабии мяч попал в перекладину и взмыл высоко в воздух. В судорожной попытке поймать мяч и отвести угрозу словацкий голкипер скинул его в ворота.

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Пабло Сарабия Фото: Getty Images

Мартин Дубравка Фото: Getty Images

Автогол Дубравки Фото: Getty Images

Автогол Дубравки открыл счет в матче.

Победа выводит и Словакию, и Испанию в 1/8 финала Евро-2020.

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