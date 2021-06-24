Евро-2020 – это не только главное спортивное зрелище лета, но и громадный финансовый проект. Деньги буквально пронизывают турнир: организаторы получают средства от спонсоров, сборные – призовые от участия и успехов, а города вкладываются в развитие инфраструктуры. Величина финансовых потоков огромна даже в разгар пандемии коронавируса – Евро-2020 станет рекордным в истории сразу по нескольким показателям.

Какие призовые у участников турнира?

Первый рекорд – выплаты участникам. Еще в 2016 году, когда на Евро впервые сыграли 24 страны, произошел резкий всплеск призового фонда. УЕФА получила 20 дополнительных матчей, а вместе с ними рост доходов от продажи телеправ и сопутствующих Евро товаров. Это позволило заплатить участникам Евро-2016 301 млн евро (12,5 млн евро на команду) по сравнению со 196 млн четырьмя годами ранее (12,25 млн).

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На призовой фонд Евро-2020 закладывали на 23% больше – 371 млн евро (15,4 млн на участника). Но из-за переноса турнира и финансовых потерь от пандемии УЕФА пошла на сокращение выплат. Теперь участники суммарно получат 331 млн евро (13,8).

Распределение призовых в зависимости от успехов выглядит следующим образом:

Каждая команда гарантированно получит 9,25 млн евро за выход в финальную стадию турнира;

Победа на групповой стадии стоит 1 млн евро, ничья – 500 тысяч;

Выход в плей-офф даст сборным по 1,5 млн евро, четвертьфинал – 2,5 млн, полуфинал – 4 млн;

Проигравший финалист получит 5 млн евро, а победитель турнира заберет еще 8 млн.

Получается, что в случае идеального прохождения дистанции Евро сборной-чемпиону реально заработать 28,25 млн евро. Россия за участие в турнире получит 10,25 млн евро. Во многих медиа фигурировала цифра 10,75, но она ошибочна, потому что победа над Финляндией принесла не 1,5 млн евро, как было запланировано изначально, а на полмиллиона меньше.

У Евро большие призовые?

Победитель Евро-2020 даже в идеальных условиях, где нет пандемии и одержаны три победы в группе, получил бы меньше, чем триумфатор ЧМ-2018 – 34 млн евро. Франция заработала за турнир в России 34,5 млн евро.

Общая тенденция показывает, что расхождение в пуле призовых ЧМ и ЧЕ в последние годы только увеличивается. Разница в заработке чемпиона мира-2010 и чемпиона Европы-2012 составляла 4,3 млн евро, а в следующей связке (2014 и 2016) подросла еще – 6,3.

Килиан Мбаппе с кубком мира Фото: Getty Images

Заработок на команду тоже существенно разнится: участники чемпионатов мира в России и Бразилии получили в среднем 21 и 15 млн евро соответственно, и это больше, чем схватит средний участник Евро-2020. Даже несмотря на инфляцию, давность турниров (ЧМ в Бразилии прошел уже 7 лет назад) и рост общих доходов, участники Евро по-прежнему получают мало.

Правда, и такому «мало» были бы очень рады американские сборные. На Копа Америка-2021 общий призовой фонд составляет 22 млн евро, а на последнем Кубке КОНКАКАФ сборные и вовсе одарили всего 4 миллионами.

Призовые и премиальные – разные вещи

Призовые выплаты от УЕФА не распределяются между игроками. То есть победа на турнире и заработок в 34 млн евро на турнире совсем не означает, что каждый из 26 членов команды получит примерно по 1,5 млн евро. УЕФА пересылает заработанные деньги федерациям, а уже они принимают решение, выплачивать игрокам бонусы или нет. Обязательства делать это у федераций нет.

Однако часто они заранее стимулируют игроков и тренеров. Например, Футбольная ассоциация Англии пообещала каждому члену команды по миллиону евро, если они выиграют Евро. На ЧМ-2018 англичане обещали отправить все премиальные на благотворительность. Возможно, они поступят схожим образом и сейчас.

Самыми счастливыми людьми на французском Евро могли стать турки. Каждый из представителей сборной получил бы за триумф 750 тысяч евро. Примерно столько же заплатили бы и бельгийцам (по 704 тысячи евро), но они вылетели на стадии четвертьфинала.

О премиальных сборной России известно немного, но в 2008 году за бронзовый успех игрокам, по словам Дениса Колодина, выплатили по 12 миллионов рублей. За победу на ЧМ-2018, по неофициальной информации, обещали около 2 млрд рублей на всех.

Сколько УЕФА заработает на Евро?

Второй рекорд Евро-2020 – заработок УЕФА от проведения турнира. Со времен Евро-1992 в Швеции доход УЕФА вырос почти в 50 раз. Конечно, применительно к турниру-2021 нельзя прогнозировать заработок со 100%-й точностью, но Forbes оценивал потенциальную выручку от турнира в размере 2,5 млрд евро, а УЕФА в начале года рапортовал о снижении прогноза по доходам на 300 млн евро. То есть даже с поправкой на неполные стадионы и сокращение туристических потоков, рекорд Евро-2016 (1,916 млрд евро) должен быть перебит.

Основным источником дохода УЕФА от Евро, начиная с турнира-2000, остается продажа телеправ. На чемпионате Европы 2016 года ее доля составляла 50% и превысила 1 млрд евро. Вторым по объемам стали спонсорские и лицензионные сделки (около 450 млн евро), почти 400 млн принесла продажа билетов, а остаток пришелся на программы для корпоративных клиентов и иные источники заработка.

Сколько УЕФА потратит на организацию?

УЕФА не спонсирует принимающие города до проведения турнира. Деньги на строительство стадионов (если требуется), улучшение транспортной инфраструктуры и прочие расходы берет на себя страна-организатор, а УЕФА лишь компенсирует их не в полном объеме по завершении ивента. Такая же логика действий и у ФИФА, которая возместила России за ЧМ-2018 около 550 млн евро ­– это примерно 5% от общих вложений страны-организатора.

Польша – Швеция на Евро-2020 Фото: Getty Images

Принимающие Евро-2020 города считают, что турнир поможет стимулировать местную экономику. Например, отказавшийся от Евро Дублин оценивал дополнительную экономическую активность от соревнований в 106 млн евро. А генеральный секретарь Андалусии по спорту ожидал прирост на 215 млн евро.

Помимо повышения туристической привлекательности, города-организаторы получают от УЕФА часть доходов турнира от билетов, продажи прав на телетрансляции, спонсорских сделок и остального. Пропорции, в которых ведется распределение по каждой категории конфиденциальны, но, например, Бразилия получила 87% билетной выручки ЧМ-2014. Если предположить, что УЕФА выплатит городам-организаторам Евро-2020 примерно такой же процент, то Санкт-Петербургу светит заработок в размере 28-33 млн евро только от билетов. Общий же доход оценивается в 50 млн евро.

На проведение Евро-2016 УЕФА потратила около 1 млрд евро, большая часть (60%) из которых пошла на возмещения организатору и призовые командам. Оставшиеся 40% распределились между клубами, отправившими игроков на Евро, и европейскими ассоциациями, которым положены солидарные выплаты. Это позволило французскому Евро выйти на 847 млн евро прибыли против 669 млн турнира в Польше и Украине.

Если учесть, что траты на организацию мультистранового Евро оцениваются примерно в 1,2-1,3 млрд евро, это светит УЕФА генерацией 0,9-1 млрд евро прибыли. И это тоже станет рекордом.

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