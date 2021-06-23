Групповой этап Евро-2020 подходит к концу. Какие пары ждут нас в 1/8 финала? Осталось распределить места в группе смерти. С участниками плей-офф с третьей строчки почти все ясно. Словакия после разгрома от Испании – последняя, Финляндия с «-2» сохраняет микрошансы. Для этого нужно, чтобы либо Португалии проиграла Франции в четыре мяча, а Венгрия внезапно не выиграла бы у Германии (или же тоже победила бы в четыре мяча – надежд на это не очень уж много).

1. Уэльс – Дания. 26 июня, 19:00, Амстердам;

2. Италия – Австрия. 26 июня, 22:00, Лондон;

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3. Нидерланды – Чехия. 27 июня, 19:00, Будапешт;

4. Бельгия – Швейцария/3-е место в группе F. 27 июня, 22:00, Севилья;

5. Хорватия – Испания. 28 июня, 19:00, Копенгаген;

6. 1-е место в группе F – Швейцария/Украина. 28 июня, 22:00, Бухарест;

7. Англия – 2-е место в группе F. 29 июня, 19:00, Лондон;

8. Швеция – Финляндия/Украина. 29 июня, 22:00, Глазго.

В четвертьфиналах победители 1/8 распределятся следующим образом: 4 – 2, 6 – 5, 8 – 7, 3 – 1.

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