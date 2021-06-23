Сборная Украины квалифицировалась в 1/8 финала чемпионата Европы. Выход в плей-офф стал возможен после победы Испании над Словакией в группе Е.

Украинцев устраивало любое поражение Словакии с разницей в два мяча и больше, но словаки в итоге пропустили 5 безответных мячей. Благодаря этому исходу сборная Украины вошла в топ-4 лучших команд, занявших третье место в группах.

В 1/8 финала украинцы встретятся или со Швецией, или с победителем группы F. Для желто-голубых это будет первый плей-офф чемпионата Европы в истории.

В группе сборная Украины уступила Нидерландам (2:3), одолела Северную Македонию (2:1) и проиграла Австрии (0:1).

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