Сборная Швеции обыграла сборную Польши в последнем матче группового этапа Евро-2020. Счет – 3:2. Дубль положил Эмиль Форсберг, еще мяч забил Виктор Классон. Поляки ответили дублем Роберта Левандовского.

Уже на второй минуте точным ударом Эмиль Форсберг открыл счет в матче. На 17-й минуте Роберт Левандовский мог сравнивать, но дважды пробил в перекладину, находясь вплотную к воротам.

Во втором тайме поляки продолжили наседать на ворота Робина Ульсена, но на 59-й минуте шведы вывели Форсберга на убойную позицию. Эмиль оформил дубль.

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Уже через две минуты Роберт Левандовский ответил на гол шведа прекрасным обводящим ударом в дальний угол ворот Ульсена. А на 84-й минуте лучший бомбардир Бундеслиги и сам стрельнул дублем, подарив Польше надежду. Но в конце точку поставил Классон.

Таким образом, сборная Швеции набрала 7 очков и вышла в плей-офф Евро-2020 из группы E c первого места.

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