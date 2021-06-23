У сборной Испании полнейшая беда с 11-метровыми. Только на этом чемпионате Европы они дважды промазали с точки, а в решающем матче со Словакией Альваро Мората не забил с пенальти.

Фейлы «Ла Фурии Рохи» – почти клинические, удар Мораты мимо стал для сборной пятым подряд. Все началось в ноябре 2020-го. Серхио Рамос подошел к точке в матче Лиги наций против Швейцарии. Он внезапно не забил Янну Зоммеру на 57-й минуте и прервал собственную серию из 25 реализованных выстрелов . В конце встречи испанцы вновь заработали право на пенальти, мяч опять взял Серхио, и Зоммер снова взял удар брутального защитника.

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Следующий 11-метровый случился у Испании лишь при подготовке к Евро. Судья указал на точку в первом тайме странного товарищеского матча против Литвы. Как раз тогда у Серхио Бускетса и Маркоса Льоренте обнаружили коронавирус, так что с прибалтами рубилась сборная U-20. К мячу на 30-й минуте подошел форвард «Браги» Абель Руис и тоже пробил во вратаря – героем стал Томас Шведкаускас.

И уже на самом Евро-2020 Жерар Морено пробил в перекладину с Польшей, а Мората попал четко в тот же угол, в который прыгнул Мартин Дубравка. Пять незабитых пенальти в матчах трех разных статусов от четырех разных футболистов. Карма!

Это самая длительная серия неточных ударов с 11 метров в 101-летней истории сборной Испании. Так, по крайней мере, утверждает твиттер Mister Chip . А на сайте газеты Marca подсчитали , что раньше антирекорд составлял всего лишь три незабитых пенальти.

Причем это было совсем недавно и на нашей памяти. Между 2012 и 2013 гг. Серхио Рамос, Фернандо Торрес и Сеск Фабрегас промазали в матчах с Бразилией, Таити и Францией. А в 2009-м напорол уже персонально Давид Вилья. У великого форварда не залетели мячи с точки в ворота Южной Африки, Бельгии и Боснии и Герцеговины.

Альваро Мората, пенальти в матче Словакия – Испания, Евро-2020 Фото: Getty Images

Дальше Испанию ждут встречи плей-офф, где в случае ничьи после 120 минут назначат серию послематчевых ударов. Так что лучше бы Морено и Морате накопить уверенность и лучше готовиться к дуэлям с вратарями.

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