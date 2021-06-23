Сборная Португалии открыла счет в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 против Франции. Криштиану Роналду реализовал пенальти, назначенный за грубый фол вратаря французов Уго Льориса.
Льорис жестко сыграл на выходе – голкипер хотел выбить мяч кулаком, но попал рукой в голову Данилу Перейре. Француз получил желтую карточку, а Перейру сначала водрузили на носилки и приложили к голове пакт со льдом, но позже защитник вернулся в игру.
Удар Льориса
Фото: Getty Images
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Данилу Перейра
Фото: Getty Images
В конце первого тайма Карим Бензема – тоже с 11-метровой отметки – сравнял счет.
- Франция уже обеспечила себе место в плей-офф, но пока неизвестно, с кем команда встретится в 1/8 финала.
- В параллельном матче группы Германия встречается с Венгрией.
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