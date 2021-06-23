Сборная Португалии открыла счет в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 против Франции. Криштиану Роналду реализовал пенальти, назначенный за грубый фол вратаря французов Уго Льориса.

Льорис жестко сыграл на выходе – голкипер хотел выбить мяч кулаком, но попал рукой в голову Данилу Перейре. Француз получил желтую карточку, а Перейру сначала водрузили на носилки и приложили к голове пакт со льдом, но позже защитник вернулся в игру.

Удар Льориса Фото: Getty Images

Лига наций Влашич ошарашил Льориса идеальным ударом, но французы все равно выиграли 14/10/2020 В 21:42

Данилу Перейра Фото: Getty Images

В конце первого тайма Карим Бензема – тоже с 11-метровой отметки – сравнял счет.

Франция уже обеспечила себе место в плей-офф, но пока неизвестно, с кем команда встретится в 1/8 финала.

В параллельном матче группы Германия встречается с Венгрией.

Трансферы Игрок «МЮ» – в «Милане», шопинг «Локо» под ЛЧ и новичок «Баварии» 04/10/2020 В 18:42