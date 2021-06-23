Сборные Франции и Португалии на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште сыграли вничью.

В середине первого тайма голкипер Уго Льорис на выходе не попал по мячу и уронил полузащитника Данилу Перейру . Арбитр Матеу Лаос назначил 11-метровый, и Криштиану Роналду идеально расстрелял створ с точки.

А в конце стартовой половины Килиан Мбаппе получил пас от Поля Погба и упал в штрафной после контакта с защитником Нелсоном Семеду. К мячу подошел Карим Бензема, который тоже реализовал пенальти и сравнял счет.

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На 47-й минуте Бензема получил передачу от Погба, убежал от Рубена Диаша и пробил в сетку с поцелуем от штанги. ВАР проверил Карима на офсайд и засчитал гол. Для форварда мадридского «Реала» это первые забитые мячи за сборную с 2015 года.

А на 59-й минуте Жюль Кунде сыграл рукой в штрафной после подачи Роналду, и арбитр Лаос назначил второй пенальти. Криштиану точно послал мяч в ворота мимо голкипера и сделал дубль.

2:2 – Франция и Португалия вдвоем прошли в 1/8 финала. «Ле блюз» попали в плей-офф с первого места в группе F, «селесау» – с третьей строчки.

Криштиану Роналду забил 21-й мяч на крупных турнирах (Евро и чемпионаты мира) и стал лучшим бомбардиром мэйджоров из европейского континента. У Роналду 109 голов за сборную, он повторил рекорда иранца Али Даеи по забитым мячам на международном уровне.

Также для Криштиану эти пенальти стали четвертым и пятым голами на Евро-2020. Он вышел на первое место в гонке бомбардиров среди людей и обошел Ромелу Лукаку, Джорджиньо Вейналдума и Патрика Шика. Среди всех существ восемь забитых мячей на чемпионате Европы-2020 – у Автогола.

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