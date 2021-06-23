Перед матчем группового этапа Евро-2020 между Венгрией и Германией на поле выбежал болельщик в футболке немецкой сборной с флагом ЛГБТ в руках.

Прорвавшись на поле, фанат встал и развернул флаг прямо перед футболистами сборной Венгрии, которые слушали гимн. Так болельщик выразил несогласие с законом против ЛГБТ, принятым венгерским правительством. 15 июня парламент Венгрии запретил обмен информацией, считающейся пропагандой гомосексуализма или небинарной гендерной идентичности, среди лиц моложе 18 лет.

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УЕФА не разрешил использование радужной подсветки на «Альянц Арене» в день матча, объяснив это тем, что акция носила бы политический характер.

В организации также хотели наказать Немецкий футбольный союз и вратаря сборной Германии Мануэля Нойера за ЛГБТ-повязку футболиста.

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