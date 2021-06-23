Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду повторил рекорд мирового футбола по забитым мячам за национальные команды.
Перед матчем третьего тура Евро-2020 с Францией португалец отставал на два гола от легенды иранского футбола Али Даеи. Криш реализовал по одному пенальти в каждом тайме – у обоих лидеров стало по 109 мячей за национальные команды. Матч продолжается.
- Роналду стал первым футболистом, который забил 20 мячей на чемпионатах мира и Европы совокупно.
- Криш – первый футболист, сыгравший на пяти Евро.
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