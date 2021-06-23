Опубликовано 23/06/2021 в 20:25 GMT | Обновлено 23/06/2021 в 20:32 GMT

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду повторил рекорд мирового футбола по забитым мячам за национальные команды.

Перед матчем третьего тура Евро-2020 с Францией португалец отставал на два гола от легенды иранского футбола Али Даеи. Криш реализовал по одному пенальти в каждом тайме – у обоих лидеров стало по 109 мячей за национальные команды. Матч продолжается.

Роналду стал первым футболистом, который забил 20 мячей на чемпионатах мира и Европы совокупно.

Криш – первый футболист, сыгравший на пяти Евро.

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