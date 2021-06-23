Опубликовано 23/06/2021 в 20:54 GMT | Обновлено 23/06/2021 в 20:54 GMT

В матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы сборная Германии едва не уступила Венгрии – 2:2.

В первом тайме отличилась сборная Венгрии: на 11-й минуте Адам Салаи пробил Мануэля Нойера после прострела с фланга. Германия осадила ворота соперника, но отыгралась лишь на 66-й: после ошибки голкипера Петера Гулачи забил Кай Хаверц. Правда, в следующей же атаке венгры вновь вышли вперед – головой точно пробил Андраш Шефер.

Немцы серьезно потрепали нервы болельщиков, но спаслись – на 85-й минуте решающий мяч в сетку венгров вбил Леон Горецка.

Евро-2020 Фанат выбежал на поле с радужным флагом. И показал его венграм 2 ЧАСА НАЗАД

После трех туров в активе Германии стало четыре очка. Это позволило немцам занять второе место.

Первое место в группе смерти заняла Франции (5 очков), третье – Португалия (4).

На ЧМ-2018 Германия не вышла из группы.

Евро-2020 Покинул Италию со скандалом и возглавил Венгрию. Кто такой Росси? 13 ЧАСОВ НАЗАД