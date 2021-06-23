Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал выход сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020.
«Украина сейчас не сильнее России. Только в личной встрече можно определить, кто сильнее. Кто говорит обратное, говорит ерунду. Все эти международные рейтинги ничего не значат. Сборная Украины всем понравилась. Они хорошо играли и поэтому заслуженно вышли из группы. Украинцы – молодцы! Россия заслужила тот результат, который сейчас у нее есть. У всех были равные условия», – приводит слова Колоскова «Чемпионат».
- Сборная Украины не попала в топ-2 своего квартета, но вышла в плей-офф как одна из лучших команд, занявших третью строчку. Украинцы уступили Нидерландам (2:3), одолели Северную Македонию (2:1) и проиграли Австрии (0:1).
- Россия стала четвертой, потерпев два разгромных поражения от Бельгии и Дании (0:3 и 1:4) и победив только финнов со счетом 1:0.
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