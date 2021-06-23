Опубликовано 23/06/2021 в 21:51 GMT | Обновлено 23/06/2021 в 22:06 GMT

Полузащитник сборной Германии Леон Горецка спас команду от вылета из Евро-2020 и отпраздновал забитый мяч с венгерскими фанатами.

Сторонник движения ЛГБТК+ Горецка сравнял счет в конце матча с Венгрией, благодаря чему вывел сборную Германии на второе место в группе. Футболист подбежал к гостевым трибунам стадиона в Мюнхене и показал сердечко негативно настроенным ультраправым болельщикам сборной Венгрии. Сообщается , что связи с ситуацией вокруг поддержки Германии ЛГБТ-сообщества Венгрии во время матча венгерские фанаты называли игроков сборной «немецкими геями».

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Сборная Германии сыграла с венграми вничью – 2:2. Команда Лёва в 1/8 финала сыграет со сборной Англии.

Сборная Венгрии вылетела из турнира, хотя большую часть матча вела в счете и имела шансы выйти из группы на втором Евро подряд.

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