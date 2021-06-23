В матче Франции с Португалией было мало тактики: игру раздробили пенальти. Изучать такие встречи трудно. Особую важность обретают личные скиллы игроков (например, хладнокровность Криштиану Роналду), а заумные ходы отлетают на второй план. Тем не менее, главный матч группы F обрел магистральный сюжет. Он был связан с атакой Дидье Дешама.

Сборная Франции могла пойти по пути Германии, которая уверенно разбила португальцев в прошлом туре. Подробнее о тактике Йоахима Лёва можно почитать в специальном разборе . Если коротко, он поставил на ширину – первая линия Фернанду Сантуша оказалась к этому неготовой. В составе Дешама есть кадры, за счет которых можно было бы скопировать такой рисунок игры. Люка Эрнандес и Бенжамен Павар способны включаться в атаку в стиле Йозуа Киммиха и Робина Госенса. Правда, штаб французов от этой идеи отказался.

Во-первых, вместо Павара в основе на Португалию вышел Жюль Кунде. Во-вторых, вместе с Эрнандесом защитник «Севильи» выдал 11 действий в финальной трети. В отличие от Германии, Франция поставила на игру в центральном канале. Помог модуль 3-3, который команда Дешама включала на мяче.

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Расположение игроков сборной Франции в атаке. Модуль 3-3 помогал заполнить центр и открыть прямые передачи в полуфланги. Фото: Other Agency

Главной задачей французов было кормить Килиана Мбаппе и Карима Бензема пасами на ход. Форварды должны были искать ситуации один-в-один. Португалия ответила на это старой схемой 4-5-1, где Ренату Саншиш и Жоау Моутинью включали персональную опеку, а Данилу Перейра – страховал.

Как работала полузащита сборной Португалии без мяча. Саншиш и Моутинью встречали соперников персонально, Перейра действовал глубже. Фото: Other Agency

Модель португальцев слегка помогала в средней линии. Первая страдала от рывков Мбаппе и Бензема. Французские нападающие регулярно открывались под забросы из глубины. В этих условиях вновь раскрылся Поль Погба.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» вновь стал главным плеймейкером сборной. Такую же роль он принял в матче с Германией. Против Португалии Погба стал лидером команды по общему числу передач (99), передачам в финальную треть (27) и под удар (3). Именно Поль отдал ассист на гол Бензема с игры, он же зажег передачу на Мбаппе перед пенальти.

С одной стороны, система сборной Франции принесла результат. Команда Дешама выбила 1,8 xG – поменьше, чем у португальцев (2,2), но и пенальти у нее был только один. С другой, чемпионы мира вновь положились на индивидуальные скиллы игроков. На уровне сборных это допустимо, но влечет за собой риски. Мбаппе проводит скудный Евро. Если кто-то из топовых соперников прижмет Погба, французы рискнут вылететь раньше ожидаемого.

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