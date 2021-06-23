23 июня завершился групповой этап чемпионата Европы-2020, по итогам которого полностью определилась сетка плей-офф.

Санкт-Петербургу осталось провести один матч: 2 июля на Крестовском откроется четвертьфинальная стадия. Право сыграть в Северной столице России будет разыграно в матчах Хорватия – Испания (28 июня, Копенгаген) и Франция – Швейцария (28 июня, Бухарест). Победитель второй игры в Петербурге будет номинальным хозяином.

Петербург принял 6 матчей группового этапа.

Сборная России не вышла в плей-офф, заняв последнее место в группе В.

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