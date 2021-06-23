Нам жаль всех, кто не посмотрел последний день группового этапа. Это был космос, сейчас все расскажем.

Голы: Эмиль Форсберг, 2, 59; Виктор Классон, 90+2 – Роберт Левандовский, 61, 84

Евро-2020 Дешам решил не повторять за Лёвом. Ему помог Погба ЧАС НАЗАД

Роберт Левандовский, сборная Польши Фото: Getty Images

Матч, который вызвал максимальный интерес в Украине: если бы шведы прибили поляков, то в плей-офф вылетала команда Андрея Шевченко. И до 60-й минуты все складывалось для украинцев идеально: Словакия крупно горела в Испании, а Швеция добивала Польшу. Дублем отметился Эмиль Форсберг: игрок «Лейпцига» забил в Санкт-Петербурге уже четвертый мяч – «Зениту» пора задуматься о трансфере.

Но потом за дело наконец взялся Роберт Левандовский: звезда «Баварии» оформил дубль и приблизил Польшу к суперкамбэку. У него оставалось около 10 минут на победу и выход в плей-офф, но мы-то знаем, что красно-белые на «Крестовском» не выигрывают. Поляки побежали в атаку и упустили Виктора Классона, который лишил их даже минимальной надежды.

Левандовский уезжает домой уже после группы и без единой победы, Швеция вытащила Украину в плей-офф. Правда, совсем скоро может ее выкинуть с чемпионата – именно с командой Шевченко скандинавы и сыграют в 1/8 финала.

Цифры матча:

Мистика Левандовского. Если Роберт забивает на Евро – Польша не выходит из группы (Евро-2012 и Евро-2020). Если не забивает, то сборная пробивается в плей-офф (Евро-2016).

7 очков – максимум сборной Швеции на групповых этапах Евро.

Шведы вышли в плей-офф Евро впервые с 2004 года.

Голы: Мартин Дубравка (автогол), 30; Эмерик Лапорт, 45+3; Пабло Сарабия, 56; Ферран Торрес, 67; Юрай Куцка (автогол), 71

Альваро Мората, Испания – Словакия Фото: Getty Images

Испания в не самой сложной группе неожиданно отложила все дела на последний тур. Словаки, наоборот, набрали три очка и претендовали на плей-офф даже в случае минимального поражения.

Испанцы сильно напрягли фанатов, когда опять не реализовали пенальти: на 12-й минуте Альваро Мората пробил во вратаря. Теперь у «Фурии Роха» пять незабитых 11-метровых подряд.

На помощь фавориту неожиданно пришел Мартин Дубравка, который до этого был одним из главных героев страны на Евро. Голкипер подстроился под свечу и хотел перекинуть мяч через перекладину – что-то пошло не так, и вратарь Словакии нелепо закинул в свои.

После этого у Словакии все развалилась, и команда потеряла все шансы на выход в плей-офф с третьего места. Команда пропустила еще четыре банки, допустила второй автогол от Юрая Куцки и самоликвидировалась. С разницей в «-5» они катятся домой, несмотря на победу над Польшей.

Испания заняла второе место в группе и выскочила на Хорватию.

Цифры матча:

Испания ни разу не забивала пять мячей в матче Евро.

Лапорт забил первый мяч за сборную Испании. Перед Евро он отказался от выступления за сборную Франции.

Дубрака – первый вратарь в истории Евро, который отразил пенальти и забил автогол в одном матче.

На Евро-2020 случилось уже восемь автоголов – это лучший бомбардир турнира (+3 над Роналду).

Голы: Криштиану Роналду (с пенальти, 30; 60) – Карим Бензема (с пенальти, 45); 47

Криштиану Роналду и Карим Бензема, Франция – Португалия Фото: Getty Images

Сборная Португалии тоже не гарантировала себе место в плей-офф перед последним туром, а крупное поражение от немцев пугало – еще одно такое от французов, и Криштиану Роналду паковал бы чемоданы.

Сам же Криш решил все исправить и реализовал пенальти на 30-й минуте: Уго Льорис слишком агрессивно вышел на перехват, легонько задел мяч кулаком, а потом вырубил Данилу Перейру. Но «ле блюз», которые обеспечили себе место в плей-офф, напрягли соперника дублем Бензема: сначала Карим реализовал пенальти, а потом вывел своих вперед в начале второго тайма.

Португальцам фартило, что немцы летели венграм, но они для успокоения отыгрались. Выпросили пенальти для Криша и помогли ему вновь стать героем нации. Команды спокойно доиграли встречу, потому 2:2 всех устроил: французы выиграли группы, португальцы остались третьими. Команда Дидье Дешама вышла на Швейцарию, а вот парням Фернанду Сантуша досталась Бельгия.

Цифры матча:

Роналду оторвался от конкурентов в споре бомбардиров: пять голов против трех у Форсберга, Левандовского, Лукаку, Шика и Вейналдума.

Роналду повторил рекорд мирового футбола по забитым мячам за национальные команды. Он догнал иранского игрока Али Даеи – по 109 банок.

Криш стал первым футболистом, который забил 20 мячей на чемпионатах мира и Европы совокупно.

Франция не проигрывает, когда в старте выходят Поль Погба и Н’Голо Канте: 30 матчей и 22 победы.

Голы: Кай Хаверц, 66; Леон Горецка, 84 – Адам Салаи, 12; Андраш Шефер, 68

Сборная Венгрии Фото: AFP

Самое крутое оставили напоследок. Йоахим Лёв мог бесславно вылететь из сборной Германии: после провала на ЧМ-2018 бундестим светил жидкий позор на Евро-2020. Все решилось лишь на 84-й минуте, когда Леон Горецка пробил упертых венгров. Если бы он этого не сделал, немцы уже летели домой.

Венгрия стала откровением: команда билась во всех трех матчах группы смерти и проиграла лишь Португалии на последних минутах. Мадьяры потрепали Францию и едва-едва не выкинули Германию: породистые голы Адама Салаи и Андраша Шефера прибавили хозяевам максимального респекта.

Венгры оказались максимально близки к сенсации, но все-таки не получилось: два очка в такой группе – суперрезультат, но он оставил команду Марко Росси на последнем месте.

Германия, кстати, заползла на второе место и вышла на Англию.

Цифры матча:

Шефер забил немцам всего через 91 секунду после гола Хаверца.

Германия не пропускала на Евро так рано с 2000-го. Тогда Румыния пробила немцев на 5-й минуте. Венграм потребовалось 11 минут.

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