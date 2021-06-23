Испанец Антонио Матеу Лаос за последний месяц отсудил финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси», отработал на двух играх Евро (Бельгии с Россией и Англии с Шотландией), но в ремейке финала ЧЕ-2016 устроил что-то странное.

На 27-й минуте после подачи в штрафную Франции Уго Льорис неудачно вышел из ворот и врезал по голове полузащитнику Данилу Перейре. Судья назначил 11-метровый, и Криштиану Роналду сильно пробил в угол и развел по разным полюсам мяч и голкипера. Но на повторе заметно, что Льорис сначала сыграл в мяч и только потом попал в челюсть Перейре. Получается, что француз действовал по правилам, но все равно привез пенальти.

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БЫЛ ЛИ ПЕНАЛЬТИ НА ДАНИЛУ? Да, Льорис ударил португальца Нет, вратарь сыграл в мяч

В добавленное время первого тайма Лаос снова указал на точку. Поль Погба нашел классной передачей в штрафной Килиана Мбаппе, Нелсон Семеду руками блокировал Черепашку. Но, возможно, этот контакт можно расценить как борьбу в рамках правил. Но ВАР постановил, что пенальти был – Карим Бензема сравнял счет с 11 метров.

БЫЛ ЛИ ПЕНАЛЬТИ НА МБАППЕ? Да, Семеду снес француза Нет, борьба в рамках правил

Со вторым пенальти Португалии вроде бы вопросов никаких (кроме одного – зачем Жюль Кунде выставлял руку в простом эпизоде с кроссом Роналду?), но в конце матча арбитр Лаос снова разбирался при помощи ВАР. Кингсли Коман вбегал в штрафную «селесао» по левому флангу, против него боролся Бруну Фернандеш.

Португалец явно останавливал соперника не по правилам: сначала положил на него руку, затем коленом пнул по ягодице, а при падении еще коснулся голеностопа. Испанский рефери честно ждал подсказки от видеоассистентов, но в судейской комнате решили, что все было четко, и это не пенальти.

БЫЛ ЛИ ПЕНАЛЬТИ НА КОМАНЕ? Да, арбитр и ВАР ошиблись Нет, Фернандеш не фолил

В итоге встреча Португалии и Франции стала первой на чемпионатах Европы, в которой забили сразу три пенальти (плей-офф с сериями послематчевых 11-метровых не в счет). Она закончилась вничью, хотя, вероятно, имела все шансы на четвертый удар с точки. Просто у лучшего арбитра Европы и его ассистентов не хватило смелости на решающую пенку в дополнительное время.

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