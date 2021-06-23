Сборная Венгрии отважно сражалась за выход в плей-офф, дважды выходила вперед, не хватило совсем немного. Главный герой встречи, Адам Салаи, капитан венгерской сборной, который зажег на Евро-2020.

Знает немецкий футбол изнутри

Адам выступал за молодежки венгерских «Гонведа», «Уйпешта» и «Штутгарта». В сезоне-2006/07 выступал за «Штутгарт II» в Регионаллиге и забил 15 мячей в 33 матчах – неплохая статистика, поскольку парень выходил исключительно на замену.

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В сезоне-2007/08 венгерским нападающим очень серьезно заинтересовались в академии мадридского «Реала». Салаи оказался в «Кастилье», сумма трансфера составила 500 тысяч евро. Испанские медиа взрывались заголовками, что «бланкос» купили нового Пушкаша и Адам Салаи непременно станет звездой мирового масштаба. Однако чуда не произошло: Адам не смог освоиться в Испании. Отношения с одноклубниками становились хуже некуда, статистика была отвратительна. Поэтому в 2010 году «Реал» отдал Адама в полугодичную аренду в «Майнц».

Первый гол за «Майнц 05» Адам забил 10 апреля 2010 года в матче против дортмундской «Боруссии». Этот мяч принес уверенность нападающему и понимание – он умеет играть против больших команд и быть полезным в атаке.

Адам Салаи переходил из одной немецкой команды в другую, но для себя лучшего места, чем «Майнц» не нашел. Адам вернулся в ставший почти родным клуб в 2019-м и очень гордится своей клубной пропиской.

12 лет в национальной команде

Адам Салаи и Давид Алаба на Евро-2016 Фото: Imago

В сборной Венгрии Салаи блистает с 2009-го. Тогда он забил дебютный мяч в ворота Израиля. А в 2010 году оформил хет-трик в матче против Сан-Марино. Венгрия не впечатляла игрой, оставаясь лишь тенью «золотой» команды середины прошлого века. Однако с расширением чемпионатов Европы до 24 команд «мадьяры» снова вспомнили вкус больших турниров.

На Евро-2016 Салаи поучаствовал во всех четырех матчах и забил первый мяч венгров на больших турнирах за 30 лет в ворота Австрии. Спустя четыре года Венгрия вновь отобралась на континентальное первенство, куда ехала за тремя поражениями: группа смерти, Франция, Германия и Португалия в соперниках. А в итоге венгры вплоть до 84-й минуты третьего тура проходили в плей-офф со второго места.

Героический Евро-2020

Адам дважды оказался в центре повестки дня. Первый раз – с не самой приятной стороны. Во время матча Франция – Венгрия (1:1) Салаи без столкновения внезапно потерял сознание в центре поля. Врачи немедленно появились на поле, на стадионе воцарилась абсолютная тишина – все вспомнили Кристиана Эриксена. К счастью, оказалось, что Адам просто перегрелся – ему стало плохо из-за высокой температуры на поле. Но капитан не смог закончить встречу и был заменен.

А спустя четыре дня Салаи почти (или без всяких «почти»?) стал национальным героем. На 11-й минуте матча со сборной Германии капитан Венгрии ворвался за спины немецких защитников и обескуражил Нойера, уверенно вколотив мяч в сетку. На 66-й грозный соперник сравнял счет, но Адам Салаи в следующей атаке вывел партнера по национальной команде Андраша Шефера на идеальную позицию для удара. Гол + пас, а Венгрия получила призрачные шансы на выход в плей-офф. Для чуда не хватило 6 минут.

Адам Салаи забивает Германии Фото: Getty Images

Салаи заставил нервничать чемпионов мира-2014 и практически обеспечил им второй за три года грандиозный провал. Капитан Адам (так его называют в раздевалке) проявил характер, и команда пошла за своим лидером: «мадьяры», чей состав в рейтинге участников Евро-2020 занимал третье место с конца по версии Transfermarkt, бились до последнего и завершили турнир очень достойно.

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