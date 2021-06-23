Евро-2020 удивляет: сборная Швеции вышла в плей-офф с первого места в группе E, опередив сборную Испании. В третьем круге команда Янне Андерссона обыграла Польшу (3:2). Дубль положил Эмиль Форсберг, а Петербург стал самым удачным городом для шведа в сборной: здесь он вколотил три последние банки национальной команды на крупных турнирах. Каждый гол – суперважный.

На ЧМ-2018 в Россию шведы приезжали без заоблачных амбиций: выйти из группы – уже классная ачивка. Однако парни превзошли себя и добрались до четвертьфинала. В Санкт-Петербурге сборная Швеции встретилась в 1/8 финала с командой Швейцарии. После вязкого первого тайма на 66-й минуте Форсберг получил мяч у штрафной и всадил по мячу: траектория точно приводила в руки Яна Зоммера, но на пути неожиданно встал Мануэль Аканджи. Нога защитника срезала мяч в ворота. Поплывший Зоммер лишь испуганно провожал мяч взглядом. Голешник Форсберга стал единственным в той встрече и вывел шведскую сборную в четвертьфинал ЧМ.

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Несмотря на рикошет, выстрел Эмиля сделал его любимцем сборной на родине после всемогущего Златана. Победа над Швейцарией (1:0) подняла скандинавов в топ-8 сильнейших команд планеты впервые с 1994 года, когда шведы стали бронзовыми призерами в США.

Эмиль Форсберг Фото: Getty Images

В четвертьфинале Швеция попала на бульдозер Гарета Саутгейта и закончила турнир, отлетев от сборной Англии (0:2).

Следующий гол полузащитник «Лейпцига» реализовал лишь через три года. Уже на Евро-2020. Гол с пенальти в ворота сборной Словакии стал для Эмиля 12-м мячом за национальную команду и помог обыграть команду Штефана Тарковича с минимальным преимуществом (1:0).

Матч против сборной Польши оказался принципиально важным с точки зрения расположения команд в турнирке. Перед играми третьего круга все участника группы E (Швеция, Словакия, Польша, Испания) сохраняли шансы на выход в плей-офф. Поражения и ничья точно смещали шведов с первого места.

Эмиль Форсберг, Швеция VS Словакия Фото: Getty Images

В Санкт-Петербурге сборные Швеции и Польши провели огненный матч. И дело не только в аномальной жаре, из-за которой пришлось дважды останавливать игру.

Уже на второй минуте точным ударом Эмиль Форсберг открыл счет в матче. Швед ворвался в чужую штрафную, легко разобрался с защитниками и вколотил второй по скорости гол в истории ЧЕ. Ему потребовалось всего 1 минута и 22 секунды. Рекорд принадлежит Дмитрию Кириченко, который обидел греков через 67 секунд после стартового свистка на Евро-2004.

Великолепный момент на 17-й минуте упустил Роберт Левандовский, который мог сравнивать, но дважды пробил в перекладину, находясь вплотную к воротам.

Второй тайм Польша усердно забрасывала в штрафную Робина Ульсена, но на 59-й минуте шведы поймали соперников на контратаке. Форсберг выскочил на убойную позицию и расстрелял Войцеха Шченсного. Правда, через две минуты Левандовский ответил на гол шведа прекрасным обводящим ударом в дальний угол. А на 84-й минуте лучший бомбардир Бундеслиги и вовсе отметился дублем, подарив Польше надежду. Но в конце точку поставил Виктор Классон. Победа 3:2 подняла Швецию в лидеры группы E, оставив позади даже ребят из Испании.

После финального свистка Форсберг был признан лучшим игроком встречи.

Эмиль Форсберг Фото: Getty Images

Ключевые голы Эмиля в северной столице России уже несколько лет помогают сборной Швеции на крупных турнирах. Плей-офф Евро-2020 станет для шведского полузащитника новым этапом. Ведь теперь каждая игра может стать для сборной последней. В Петербурге Эмиль – зверь, но теперь ему пора подрубить все скиллы и показать себя за пределами зенитовского стадиона.

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