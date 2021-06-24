23 июня на Евро-2020 завершился групповой этап, и определились все участники плей-офф. Предлагаем выбрать четвертьфиналистов среди сильнейших 16 команд Европы.
Россия не сумела выйти из группы, но зато украинцы пробрались в 1/8 с третьего места: не самыми простыми путями, но главное – результат. Голосуем!
УЭЛЬС ИЛИ ДАНИЯ?
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ИТАЛИЯ ИЛИ АВСТРИЯ?
НИДЕРЛАНДЫ ИЛИ ЧЕХИЯ?
БЕЛЬГИЯ ИЛИ ПОРТУГАЛИЯ?
ХОРВАТИЯ ИЛИ ИСПАНИЯ?
ФРАНЦИЯ ИЛИ ШВЕЙЦАРИЯ?
АНГЛИЯ ИЛИ ГЕРМАНИЯ?
ШВЕЦИЯ ИЛИ УКРАИНА?
- Четвертьфинальные матчи будут сыграны с 26 по 29 июня.
- 2 июня в Санкт-Петербурге пройдет один из четвертьфиналов. Сыграют победители пар Хорватия – Испания и Франция – Швейцария.
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