Опубликовано 24/06/2021 в 05:31 GMT | Обновлено 24/06/2021 в 05:31 GMT

23 июня на Евро-2020 завершился групповой этап, и определились все участники плей-офф. Предлагаем выбрать четвертьфиналистов среди сильнейших 16 команд Европы.

Россия не сумела выйти из группы, но зато украинцы пробрались в 1/8 с третьего места: не самыми простыми путями, но главное – результат. Голосуем!

УЭЛЬС ИЛИ ДАНИЯ? Уэльс Дания

Евро-2020 Капитан Венгрии чуть не выкинул немцев. И это после теплового удара 7 ЧАСОВ НАЗАД

ИТАЛИЯ ИЛИ АВСТРИЯ? Италия Австрия

НИДЕРЛАНДЫ ИЛИ ЧЕХИЯ? Нидерланды Чехия

БЕЛЬГИЯ ИЛИ ПОРТУГАЛИЯ? Бельгия Португалия

ХОРВАТИЯ ИЛИ ИСПАНИЯ? Хорватия Испания

ФРАНЦИЯ ИЛИ ШВЕЙЦАРИЯ? Франция Швейцария

АНГЛИЯ ИЛИ ГЕРМАНИЯ? Англия Германия

ШВЕЦИЯ ИЛИ УКРАИНА? Швеция Украина

Четвертьфинальные матчи будут сыграны с 26 по 29 июня.

2 июня в Санкт-Петербурге пройдет один из четвертьфиналов. Сыграют победители пар Хорватия – Испания и Франция – Швейцария.

Евро-2020 Форсберг – король Петербурга. Здесь он забил 4 мяча – все суперважные 7 ЧАСОВ НАЗАД