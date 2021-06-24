Бывший иранский футболист Али Даеи выразил уважение капитану сборной Португалии Киштиану Роналду, который на Евро-2020 повторил его рекорд по забитым мячам за национальную команду.

«Поздравляю Криштиану, который теперь в одном голе от того, чтобы побить мой мировой рекорд по забитым мячам за сборную. Большая честь, что это достижение будет принадлежать Роналду – великому чемпиону и заботливому гуманисту, который вдохновляет людей и влияет на жизнь во всем мире. Вперед!» – написал 52-летний Даеи в инстаграме.

У Роналду и Даеи – по 109 голов за сборные. Криш имеет возможность побить рекорд в 1/8 финала Евро – Португалия сыграет с Бельгией.

Также Роналду стал первым футболистом, который забил 20 мячей на чемпионатах мира и Европы совокупно.

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