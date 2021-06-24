Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев хотел бы организовать товарищеский матч между футбольными сборными России и Украины.

«Для того, чтобы понять, кто сильнее, Россия или Украина, надо организовать товарищеский матч. Не надо их сравнивать: российская сборная в не самой лучшей форме. Мы верим, что в будущем будет лучше: когда наша молодежь, а не легионеры, будут в большинстве своем выступать в Премьер-лиге. В таком случае национальный костяк будет состоять из лучших российских игроков.

Очень бы хотелось в ближайшем будущем увидеть матч Россия – Украина. Это довольно интересно. Пусть даже товарищеский матч. В такие моменты может проявиться сближение народов и культур. Только не надо сталкивать нас лбами и выяснять политические споры на поле. Исключительно футбол», – цитирует Свищева «Чемпионат»

Евро-2020 Колосков: «Украинцы – молодцы, но они не сильнее России» 10 ЧАСОВ НАЗАД

Россия заняла в своей группе на Евро-2020 последнее четвертое место и покинула турнир.

Украина стала третьей и смогла пробиться в плей-офф, где сыграет против Швеции.

Евро-2020 Сборная Украины вышла в 1/8 финала 13 ЧАСОВ НАЗАД