Месть Нидерландов за Евро-2004, трудное испытание для Франции, слабая подготовка португальцев и надежда Украины – почти во всех дуэлях гарантирована жара.

Уэльс – Дания

Сила датчан в том, как зверски они разогнались: сначала обстреляли Градецки, потом напрягли Бельгию, а затем прикончили Россию.

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Кажется, скандинавы должны без проблем выносить британцев, но валлийцы играют крайне цепко и внимательно. Их сложно поймать на контратаке, да и зевков уровня Зобнина тоже лучше не ждать: наоборот, можно самим заглотить условный проход Бэйла или кивок Мура.

Гарет Бэйл и Итан Ампаду, сборная Уэльса Фото: Getty Images

В группе Уэльс пустил оба мяча со стандартов. Если Юльманн уже придумал пару шокирующих розыгрышей, то Дания – минимальный фаворит, если нет – шансы объективно 50 на 50.

Англия – Германия

Команда Гарета Саутгейта сверхуныла, но в этом ее сила: она толком не играет сама, но виртуозно вяжет соперника. Это поможет против сегодняшней Германии, которой нужно предельно раскрепоститься, чтобы забивать. Британцы не поплывут, как Португалия, и не прижмутся, как венгры. Наоборот, «львы» будут методично вычесывать немецкие атаки еще перед финальной третью.

Сейчас дуэль Гарета и Лёва кажется битвой физрука и мэтра, но эти 90 минут могут спровоцировать рокировку статусов. Один коуч свалит на пенсию, а другого наконец зауважают.

Швеция – Украина

У шведов одна из самых недооцененных сборных группового этапа. Ребята сдержали испанцев (привет Морате), набрали 100% очков в Петербурге и шагнули в 1/8 с первого места, но про Исака, Форсберга и других почти не говорят. Зато по Украине есть куча мнений – это одна из самых загадочных команд Евро. С одной стороны, было достойное сопротивление Де Буру, с другой – безобразный матч против Австрии.

Андрей Ярмоленко, сборная Украины Фото: Getty Images

Если Шевченко ничего не придумает к плей-офф, скандинавы хладнокровно выйдут в топ-8. В теории обладатель ЗМ обязан рискнуть и хоть раз (кроме первого тайма с Македонией) сыграть жестко в атаку. Тогда Шеву никто не осудит даже в случае вылета.

Хорватия – Испания

Модрич, Перишич и Влашич дотянули самую клетчатую сборную турнира до плей-офф, но испанцы растерзают эту Хорватию.

Балканцам будет невероятно тяжело без мяча: рассчитывать стоит лишь на сольные решения собственных лидеров плюс фирменные промахи Альваро Мораты. Если говорить объективно, хорватам конец. Их заморозят в атаке так же безжалостно, как это сделали англичане, плюс гораздо сильнее напрягут в обороне. Шансов на одну четвертую практически нет.

Нидерланды – Чехия

У чехов милая команда, но до сборной 2004-го ей далеко. Следовательно, голландцев обыграть тоже не выйдет – это в принципе невозможно, когда у тебя забивает строго Патрик Шик.

Нидерланды сейчас значительно мощнее, быстрее и циничнее чехов. Одна из самых предсказуемых пар на первой стадии плей-офф.

Италия – Австрия

Команды на Евро делятся на три категории. В первую входят те, кто вообще не может забить Италии. Во вторую – те, кто может воткнуть им, но не победить. В третью – те, кто в теории способен выбить Манчини.

Роберто Манчини и Федерико Кьеза Фото: Getty Images

Австрия – сборная из второй группы: Алаба и его кореша наконец зажгли на крупном турнире, но Адзурра банально сильнее и вариативнее. Интрига тут лишь в том, сможет ли андердог прервать суперсухую серию итальянцев. Если да, уже респект.

Франция – Швейцария

Швейцарцев так и хочется списать досрочно, но у них есть козыри. Первый – выстрелы со средней дистанции (как с Турцией), второй – неплохие стандарты, третий – вялость французов, которые с первого тура ищут и не находят чемпионский футбол.

Если парни Петковича не привезут себе, как в матче с Италией, битва с чемпионами мира получится плотной, близкой и действительно непредсказуемой. Но Дешам остается фаворитом – прежде всего за счет сумасшедшей атаки.

Бельгия – Португалия

Аналитик «Рубина» и бывший автор Eurosport Никита Васюхин заметил, как посредственно португальцы готовятся к топовым соперникам – и к немцам, и к французам. Сантуш совершенно не учел сильные стороны оппонентов, но все же выскочил в плей-офф с третьего места.

Аксель Витсель, Кевин де Брёйне и Ромелу Лукаку Фото: Getty Images

Жаль, ненадолго: бельгийцы сурово наказывают за ошибки, а еще у них сохранилась куча сил – спасибо легкой группе.

Третий плюс «красных дьяволов» – набравшие форму Азар и Де Брейне. Поэтому, судя по групповому этапу, единственная надежда Сантуша заключается в том, чтобы сбивать темп, страдать в защите и тянуть до пенальти. В серии, кстати, Португалия будет фаворитом: Роналду и Бруно проведут для партнеров быстрый мастер-класс, и Бельгия простится с Евро.

Но это, конечно, сказочный сценарий. Реальность иная: Мартинес не заметит очередного коллегу и проследует в топ-8.

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