Во время матча заключительного тура группового этапа Евро-2020 между Францией и Португалией в капитана португальской сборной Криштиану Роналду бросили бутылку с трибун.
36-летний Роналду подвергся атаке сразу несколькими посторонними предметами, но бутылка с Кока-Колой – наверняка отсылка к случаю в начале турнира. На пресс-конференции футболист убрал со стола бутылки с газировкой, призвав пить воду.
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На фото видно, что в португальских игроков также кидали пластиковые стаканчики.
Сборная Португалии
Фото: Getty Images
- Матч между Португалией и Францией завершился со счетом 2:2, обе команды вышли в 1/8 финала.
- Португалия сыграет с Бельгией, Франция – против Швейцарии.
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