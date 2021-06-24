Во время матча заключительного тура группового этапа Евро-2020 между Францией и Португалией в капитана португальской сборной Криштиану Роналду бросили бутылку с трибун.

36-летний Роналду подвергся атаке сразу несколькими посторонними предметами, но бутылка с Кока-Колой – наверняка отсылка к случаю в начале турнира. На пресс-конференции футболист убрал со стола бутылки с газировкой, призвав пить воду.

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На фото видно, что в португальских игроков также кидали пластиковые стаканчики.

Сборная Португалии Фото: Getty Images

Матч между Португалией и Францией завершился со счетом 2:2, обе команды вышли в 1/8 финала.

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