Футболисты сборной России Артем Дзюба и Далер Кузяев попали в топ-100 рейтинга игроков группового этапа Евро-2020 по версии WhoScored.

Дзюба занял 84-е место с рейтингом 6,93, Кузяев – 91-е с показателем 6,90. В топ-3 попали Кевин де Брёйне (Бельгия), Криштиану Роналду (Португалия) и Френки де Йонг (Нидерланды). Примечательно, что бельгийского нападающего «Реала» Эдена Азара поставили ниже Дзюбы и Кузяева – на 98-е место.

За тройкой лучших расположились Мануэль Локателли (Италия), Мемфис Депай (Нидерланды), Ромелу Лукаку (Бельгия), Чиро Иммобиле (Италия), Жоржиньо Вейналдум (Нидерланды), Роберт Левандовский (Польша) и Эмиль Форсберг (Швеция). Полный рейтинг – здесь

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